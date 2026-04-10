Conciertos gratis, exposiciones y gastronomía: los planes clave para exprimir Madrid este fin de semana

Madrid se llena de planes de música, arte y gastronomía con una agenda repleta de actividades para todos los públicos, entre opciones gratuitas y de pago.

La ciudad arranca el mes con una amplia oferta cultural y de ocio repartida por distintos puntos de la región, que incluye desde festivales y conciertos hasta exposiciones y mercados al aire libre.

Música

La programación musical se refuerza con propuestas como Sesión Vermú, que del 11 de abril al 2 de mayo llevará más de 80 conciertos gratuitos a 24 municipios madrileños, con grupos como Hinds, La Paloma o Triángulo de Amor Bizarro.

Uno de los eventos más multitudinarios del mes será la Fiesta de la Resurrección, que regresará a la Plaza de Cibeles el sábado 11 de abril con entrada libre. Organizada por la Asociación Católica de Propagandistas, reunirá a miles de asistentes en un concierto que combina música y celebración.

El cartel estará encabezado por Hakuna Group Music, junto a nombres internacionales como Boney M. (con Liz Mitchell) y Gipsy Kings, en una mezcla de estilos que va del pop contemporáneo a los grandes clásicos de los años 80 y la rumba flamenca. El evento comenzará a las 18:30 horas y se prolongará hasta la noche con acceso gratuito hasta completar aforo.

Cultura y exposiciones

La oferta cultural incluye la exposición Dalí infinito, instalada en el Palacio de Gaviria tras su reapertura, con una selección de esculturas del artista catalán en un recorrido inmersivo dentro de un edificio histórico del siglo XIX.

También destaca Euphoria–Art is in the Air, una muestra internacional con instalaciones inflables interactivas que han triunfado en ciudades como París, Londres o Nueva York, y que permanecerá abierta durante varios meses en Madrid.

Gastronomía, mercados y ocio al aire libre

La gastronomía toma protagonismo con el festival Latineando, en la Plaza de Toros de San Sebastián de los Reyes, donde foodtrucks, coctelería y música en directo convierten el espacio en un recorrido por América Latina sin salir de la capital.

A ello se suman mercados como el Mercado de Motores, el Salesas Village o el Mercado Medieval de Velilla de San Antonio, que llenarán los fines de semana de artesanía, diseño y actividades para todos los públicos.

La primavera también se vive al aire libre con la floración de los tulipanes en el Real Jardín Botánico, uno de los momentos más espectaculares del año en la ciudad.

Para familias, el parque hinchable Funbox, considerado el mayor del mundo, continúa abierto en Majadahonda con atracciones y juegos para todas las edades hasta el mes de mayo.