El curioso plan en Madrid para contemplar el cielo sobre plantas silvestres

La naturaleza espontánea de Madrid recupera su protagonismo con la llegada de la primavera. La Casa Encendida de la Fundación Montemadrid celebra del 10 al 25 de abril la séptima edición de Salvajes, silvestres y espontáneas, un certamen que busca cambiar la percepción del ciudadano sobre las plantas que crecen en las grietas y alcorques de la capital.

El regreso de las camas de olor

Una de las propuestas más singulares de este año es el homenaje al artista fallecido Jerónimo Hagerman. El coordinador del festival, Alberto Peralta, destaca en Kilómetro Cero la recuperación de una instalación emblemática en la terraza del centro cultural: "Las camas de olor son una instalación participativa construida con plantas aromáticas que invita a recostarse y contemplar el cielo".

Esta experiencia sensorial busca que el visitante se vea "envuelto por los aromas" mientras conecta con el entorno vegetal desde una perspectiva de reposo.

Descentralización de la naturaleza

A diferencia de ediciones anteriores, el festival rompe los muros de La Casa Encendida para colonizar nuevos espacios. Peralta confirma que la programación se extiende este año a lugares como San Cristóbal, Moratalaz, la Casa de Campo y el Retiro.

El objetivo es revelar las "potencialidades de la flora salvaje" y reclamar su espacio en el territorio urbano a través de paseos, talleres y proyecciones de cine.

Práctica y experiencias locales

El evento cuenta con la colaboración de colectivos como Nomad Garden, Antropoloops o especialistas como Ramón Gómez y Daniel Iraberri. Las actividades, casi todas gratuitas, están diseñadas para que el público aprenda a "conocer, valorar y aprovechar" una biodiversidad que suele pasar desapercibida.

La organización ya ha habilitado la reserva de entradas en su portal web oficial para garantizar el acceso a los talleres y las intervenciones artísticas programadas.