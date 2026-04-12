Dos águilas y un halcón en Madrid: el escuadrón que protegerá la Puerta de Alcalá de las palomas

De Madrid al cielo. Y en ese punto, tres auténticos agentes especiales del aire patrullarán el firmamento madrileño. No llevan uniforme ni placa, pero su eficacia está más que comprobada. Dos águilas y un halcón ahuyentarán a las palomas que merodeen por la Puerta de Alcalá a partir del 1 de mayo. La misión de estas aves no es otra que convencer educadamente —aunque con firmeza— a las palomas de que busquen otro lugar donde instalarse. Así, sobrevolarán tres veces por semana el monumento para protegerlo de uno de sus enemigos más persistentes: las heces de aves urbanas. Fuentes del área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte aseguran que se ha comprobado que se trata de un método "eficiente".

Un escuadrón aéreo contra las palomas

Los protagonistas de esta peculiar operación de conservación son un águila de Harris, un águila de cola roja y un halcón híbrido —resultado del cruce entre dos especies distintas—, todos ellos entrenados específicamente para vuelos disuasorios. De hecho, su mera presencia basta para que las palomas reconsideren sus planes. Y es que, aunque puedan parecer inofensivas, representan un problema serio para el patrimonio histórico. Así lo entendió el Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida ya durante la restauración finalizada en 2023, cuando los técnicos descubrieron que la principal amenaza para la Puerta de Alcalá no era el paso del tiempo ni la contaminación, sino algo mucho más cotidiano: plumas, nidos y excrementos acumulados durante años.

Los excrementos contienen sustancias como amoniaco, ácido úrico o fosfatos que atacan directamente la piedra, provocando corrosión, acidificación y manchas difíciles de eliminar. Además, estos restos funcionan como un pequeño ecosistema: alimentan bacterias, hongos, líquenes e incluso plantas cuyas raíces generan humedad y daños estructurales. Traducido al lenguaje ciudadano: las palomas no solo ensucian, también desgastan el monumento desde dentro.

Halconería urbana del siglo XXI

Antes de tomar la decisión, el Ayuntamiento consultó a expertos en salud pública, biodiversidad y patrimonio cultural. La conclusión fue clara: los vuelos disuasorios con rapaces eran el método más respetuoso y eficaz. La fase inicial incluyó vuelos a distintas horas del día para evitar que las palomas se acostumbraran a un horario fijo —porque sí, también desarrollan rutinas—. El resultado fue tan positivo que el sistema se mantiene ahora como parte del plan permanente de conservación. La delegada del área, Marta Rivera de la Cruz, ya señaló en su día que "si da resultado, será un gran éxito". La repetición de la fórmula en estos últimos años nos confirma este hecho.

En cierto modo, Madrid ha recuperado una tradición milenaria: la halconería aplicada al entorno urbano moderno.

Un monumento con más de dos siglos de historia

La Puerta de Alcalá no es cualquier arco monumental. Construida en el siglo XVIII bajo el reinado de Carlos III, se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la capital. Situada entre el Parque del Retiro y la Plaza de Cibeles, recibe cada día a miles de turistas, corredores matutinos, fotógrafos y madrileños que pasan frente a ella casi sin darse cuenta de su importancia histórica. Desde 1976 es Bien de Interés Cultural y forma parte del conjunto del Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco en 2021.

Así que, si en mayo alguien ve una gran sombra planeando sobre la Puerta de Alcalá, no hay motivo para alarmarse. No es una escena de película medieval ni una invasión de aves exóticas: es simplemente Madrid cuidando su historia con métodos tan naturales como ingeniosos.