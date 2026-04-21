La Comunidad de Madrid conmemorará este año las Fiestas del 2 de Mayo con una programación que combina música en directo, recreaciones históricas y propuestas culturales en distintos puntos de la región. Las actividades, presentadas por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, tendrán lugar entre el 30 de abril y el 3 de mayo, con acceso gratuito.

El eje central de la programación será la explanada de Puente del Rey, donde se concentrarán los numerosos conciertos y espectáculos. A ello se suma una recreación histórica del levantamiento del pueblo madrileño en 1808, así como un espectáculo de drones que se celebrará en el distrito de Latina.

Una de las principales novedades será Madrid en el cielo, un espectáculo de 1.000 drones simultáneos, diseñado por el Gobierno autonómico en colaboración con Indra. Tendrá una duración de 12 minutos y se celebrará en el parque de la Cuña Verde de Latina.

La exhibición incluirá 10 escenas con hasta 16 figuras inspiradas en la historia, los símbolos y el patrimonio cultural de la región. Su celebración coincide con el 50 aniversario del distrito de Latina, cuya Junta Municipal se constituyó en 1976.

Recreación histórica del levantamiento

Las fiestas conmemorarán el levantamiento del 2 de mayo de 1808 con una escenificación a cargo de la Asociación Histórico-Cultural Voluntarios de Madrid 1808-1814.

La representación se desarrollará en varios puntos de la capital, desde la calle de Alcalá hasta la Puerta del Sol y Puente del Rey. El acto incluirá desfiles, caballos, carruajes y piezas de artillería, así como la recreación de episodios como la defensa del cuartel de Monteleón o los acontecimientos en la Plaza de Oriente.

Puente del Rey acogerá actuaciones de artistas y grupos como Alcalá Norte, Bely Basarte, Judeline, Joseluis, Lobos Negros y Berkana. El 30 de abril actuarán Berkana y Los Seminuevos, junto a Lobos Negros. El 1 de mayo será el turno de Bely Basarte y Judeline. El 2 de mayo subirán al escenario Joseluis y Alcalá Norte.

Además, la programación incluye un concierto de zarzuela a cargo de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid (ORCAM), dirigida por Luis Miguel Méndez Chaves, con una selección de títulos del repertorio lírico.

Folclore, cine y tradiciones

Las actividades culturales se completan con el I Encuentro de Folclore, en el que participarán agrupaciones de Castilla-La Mancha, Madrid, Andalucía y Aragón. También actuará la Rondalla Santa Eulalia de Mos, procedente de Pontevedra. Ese mismo día se proyectará la película Rondallas, dirigida por Daniel Sánchez Arévalo, inspirada en esta formación musical.

La programación incluye igualmente la Fiesta de Las Mayas, tradición de origen medieval declarada Bien de Interés Cultural, que se celebrará en municipios como El Molar, Colmenar Viejo o Fuentidueña de Tajo, entre otros, con cantos y romerías.

A estas propuestas se suman conciertos de bandas municipales dentro del programa Música en el Aire en localidades como Galapagar, Parla o Valdemoro, así como el espectáculo Contrario a las Agujas del Reloj, de Antonino Nieto Rodríguez, en el Centro Cultural Pilar Miró.

Un cartel con símbolos de identidad madrileña

El cartel oficial de 2026 reúne distintos elementos vinculados a la identidad de la región. Entre ellos figuran las siete estrellas de la bandera, la Osa Mayor, la Puerta del Sol o referencias al universo goyesco.

También incorpora símbolos como el gato, el gorrión o la mariposa isabelina, junto a elementos relacionados con la música y la cultura, como un pentagrama o la letra M iluminada.