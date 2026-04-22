Madrid busca conductores para sus autobuses: estos son los requisitos y los plazos

El Ayuntamiento de Madrid ha abierto una bolsa de empleo para conductores de la Empresa Municipal de Transportes con la mirada puesta en cubrir necesidades del servicio, un movimiento que llega, entre otros motivos, por las jubilaciones previstas en la plantilla.

Según ha informado el Consistorio, el plazo de presentación de solicitudes se ha iniciado este miércoles y permanecerá abierto hasta las 23:59 horas del próximo 11 de mayo. Hasta entonces, los interesados podrán inscribirse para optar a una bolsa que servirá como cantera de futuros conductores del servicio municipal de autobuses en la capital.

En cuanto a los requisitos, será necesario contar con permiso de conducir de clase D con al menos seis meses de antigüedad, disponer del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) de viajeros en vigor y mantener como mínimo 10 puntos en el carné.

A esto se suma una experiencia mínima de seis meses en conducción de vehículos de transporte de viajeros de más de 16 plazas en los últimos 20 años, además del título de ESO o equivalente. También se exige nacionalidad española, de un país de la Unión Europea o residencia legal en España.

Quedan excluidas de esta convocatoria experiencias profesionales como la conducción de taxi o VTC, metro ligero, tranvía, tren, transporte de mercancías o maquinaria pesada, entre otras actividades no vinculadas directamente al transporte de viajeros en autobús.

El proceso de selección se desarrollará en cuatro fases. Primero se revisarán las solicitudes y el cumplimiento de requisitos. Después llegarán las pruebas de aptitud, conocimientos teórico-profesionales y materias como prevención de riesgos laborales e igualdad. La tercera etapa será una prueba práctica al volante de autobuses y, por último, un reconocimiento médico.

Como siempre, las bases completas pueden consultarse en la web de EMT Madrid, donde también debe formalizarse la inscripción.