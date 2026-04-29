Ayuso sigue 'sin rival': Sol ve a Más Madrid en proceso de "descomposición"

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha certificado este miércoles el estado de "descomposición" y "desintegración" en el que se encuentra la oposición "ya se llame Más Madrid o PSOE". El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha aprovechado la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno para subrayar que el proyecto de Isabel Díaz Ayuso llegará a 2027 "más fuerte que nunca", mientras sus rivales ofrecen una "imagen al mundo" de absoluta fractura interna que se está retransmitiendo "en directo" en los medios.

Mónica García anunció el sábado que se presentará a las primarias de Más Madrid para ser nuevamente la candidata del partido a la Presidencia de la Comunidad, y podría tener enfrente a Emilio Delgado, quien ha deslizado desde hace meses su deseo de aspirar a la candidatura. Libertad Digital adelantó en exclusiva, tres días antes del anuncio oficial, que la ministra de Sanidad presentaría su candidatura a las elecciones de 2027 en las próximas semanas. Una información que, a pesar de su posterior confirmación, fue negada con rotundidad tanto por fuentes de Más Madrid como por la propia portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot.

La tensión ha escalado tras el reciente enfrentamiento en un plató de televisión entre la ministra de Sanidad y el diputado autonómico Emilio Delgado. La disputa, centrada en las reglas del juego para las próximas primarias, ha evidenciado una brecha en la formación. Mientras García defiende que solo los militantes deben participar, Delgado apuesta por abrir el proceso a los simpatizantes para evitar un control férreo de la cúpula.

El intento de García por imponer silencio

Este miércoles, García ha intentado zanjar la polémica en los pasillos del Congreso afirmando que este debate les está "perjudicando" y que no debe producirse "frente a las cámaras". "En Más Madrid, como en el PSOE, votan sus militantes. No hay más debate", ha sentenciado García. La ministra ha asegurado que no quiere detenerse "ni un minuto" en las particularidades organizativas.

"Es un debate que hemos tenido ya en nuestra organización y que es muy sencillo", ha aseverado la ministra para justificar el veto a los simpatizantes en el proceso electoral interno. Según Mónica García, el modelo de Más Madrid debe equipararse al de formaciones como el PSOE, donde el derecho a voto está reservado estrictamente a los militantes. Con esta afirmación, la portavoz trata de invalidar la postura de Delgado, quien aboga por una mayor apertura en la participación para elegir las candidaturas de la formación.

La "purga" por discrepancias políticas en Parla

Al cisma en la cúpula se suma el estallido del partido en el sur de la región. El hasta ahora portavoz de Más Madrid en Parla, Miguel Fuentes, ha roto su silencio tras ser expulsado de la formación por supuestos comportamientos "hostiles", denunciando lo que considera una campaña de "aislamiento y presión" orquestada desde la dirección regional. Fuentes, que asegura haberse enterado de su cese por los medios de comunicación antes que por una notificación oficial, ha calificado el proceso de "juicio sumarísimo" y de "atropello" a sus derechos fundamentales.

En un comunicado, el edil apunta directamente a las "cloacas" del partido de Mónica García y revela que esta maniobra responde a una represalia por sus críticas internas. Según su versión, semanas antes de su expulsión, él mismo había denunciado ante el Comité de Código Ético a tres figuras clave de la organización local: Miguel Rodríguez, Isabel Ávila y Cristina Garrote. Fuentes sostiene que la dirección ha utilizado un expediente ético como disfraz para ejecutar una purga política y silenciar la disidencia en uno de los municipios clave para la formación.