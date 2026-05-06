La gran alianza tecnológica de Madrid y Kazajistán

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha, junto al Gobierno de Kazajistán, el Global GovTech Lab, un laboratorio tecnológico centrado en el desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial para mejorar los servicios públicos y la atención al ciudadano.

El proyecto reúne a equipos de ambas administraciones que ya trabajan en iniciativas orientadas a agilizar los trámites burocráticos, reforzar la seguridad digital y facilitar la interoperabilidad de datos entre países. La colaboración, según han explicado sus responsables, se encuentra en desarrollo desde hace varios meses.

La iniciativa se ha presentado en el GovTech 4 Impact World Congress, donde el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde, ha participado junto al viceministro de IA kazajo, Dimitri Mun. Durante el encuentro, han expuesto los avances del trabajo conjunto y el enfoque de este laboratorio.

López-Valverde ha señalado que este proyecto forma parte de la "apuesta firme del Gobierno regional por la colaboración internacional, para que la tecnología no se quede dentro de nuestras fronteras". En esa línea, ha añadido: "Queremos que Madrid sea el nodo desde el cual se exporten soluciones que mejoren la vida de las personas en cualquier parte del mundo".

El Global GovTech Lab nace del acuerdo de colaboración firmado en octubre de 2025 entre ambas administraciones. Con su puesta en marcha, el Ejecutivo autonómico busca reforzar la posición de Madrid como un entorno de referencia en el desarrollo de soluciones digitales aplicadas a la gestión pública.