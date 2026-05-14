Cocido gratis por San Isidro: fecha y lugar de la comida más castiza de Madrid

Madrid volverá a celebrar San Isidro con una de sus tradiciones gastronómicas más reconocibles: el reparto popular de cocido madrileño. La cita forma parte del programa oficial de las fiestas patronales y está pensada para vecinos, familias y visitantes que quieran participar en una comida castiza en plena calle.

La degustación se celebrará el 15 de mayo, coincidiendo con el día grande de San Isidro, en horario de 14:30 a 16:30 horas. Se trata de una de las actividades centrales dentro de la programación festiva del Ayuntamiento de Madrid.

El punto del reparto en Carabanchel

El cocido no se servirá en la pradera habitual de las fiestas, sino en la Plaza Fuente del Trébol, situada en el barrio de Abrantes, dentro del distrito de Carabanchel. Este enclave será el escenario de la degustación abierta al público.

El acceso será libre y no se requerirá inscripción previa, aunque la organización no ha concretado el número de raciones disponibles. Se prevé una elevada afluencia de asistentes durante la franja del evento.

Una receta muy ligada a la capital

El cocido madrileño es uno de los platos más representativos de la cocina tradicional de la ciudad. Su combinación de garbanzos, verduras, carnes y caldo lo ha convertido en un referente habitual en celebraciones populares.

Durante San Isidro, este tipo de iniciativas gastronómicas se ha consolidado como una forma de acercar la tradición a la calle. Cada año, miles de personas participan en las distintas propuestas culinarias incluidas en el programa festivo.