Los cortes de luz que afectarán esta semana a Madrid: consulta las calles y municipios con interrupciones

La distribuidora i-DE, del grupo Iberdrola, ha programado nuevos cortes de suministro eléctrico en distintos puntos de la Comunidad de Madrid entre el 30 de junio y el 3 de julio para ejecutar trabajos de mantenimiento y mejora de la red. Las interrupciones afectarán tanto a la capital como a numerosos municipios de la región y tendrán una duración variable en función de cada actuación.

La compañía señala que estos trabajos son necesarios para garantizar la calidad del suministro y advierte de que el servicio puede restablecerse antes de la hora prevista, por lo que recomienda no realizar trabajos en instalaciones particulares durante el periodo del corte.

Durante esta semana, los cortes programados alcanzarán diferentes zonas de la ciudad. El miércoles 1 de julio los trabajos están previstos en distintas direcciones de Montecarmelo, Celedonio Gómez, Federica Montseny, Hermanos del Moral, Oteruelo del Valle, Patriarca Eijo y Garay, Radio, Rascafría y Paseo Español, además de nuevas actuaciones en Camarena y Valmojado.

El jueves 2 de julio volverán a producirse cortes en Camarena y Valmojado, con intervenciones programadas por la mañana y por la tarde. Por último, el viernes 3 de julio las interrupciones afectarán a las calles Fuerte de Navidad y Rafael Finat.

Municipios con cortes programados

Además de la capital, las actuaciones llegarán a numerosos municipios madrileños. Entre ellos figuran Alcobendas, Boadilla del Monte, Fuenlabrada, Galapagar, Getafe, Guadarrama, Las Rozas, Leganés, Manzanares el Real, Miraflores de la Sierra, Móstoles, Navalcarnero, Pozuelo de Alarcón, San Fernando de Henares, Soto del Real, Torrejón de Ardoz, Tres Cantos, Valdemoro y Villanueva del Pardillo, entre otros.

La duración de los cortes variará según la intervención prevista, desde apenas unos minutos hasta periodos de alrededor de dos horas y media.

Cómo consultar si una vivienda está afectada

i-DE publica en su página web el listado completo de actuaciones, con el detalle de calles, números, fechas y horarios de cada interrupción programada.

La distribuidora recuerda además que sus clientes pueden activar un sistema gratuito de avisos por SMS o correo electrónico para recibir información sobre futuros cortes programados y posibles averías.