El homenaje de Almeida, con caña en mano, al mítico Jurucha

El Ayuntamiento de Madrid ha rendido homenaje este jueves al mítico restaurante Jurucha con la colocación de una placa conmemorativa en su fachada, en la calle de Ayala, 19. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido el acto junto a la concejala del distrito de Salamanca, Cayetana Hernández de la Riva, para reconocer la trayectoria de este referente de la gastronomía madrileña.

Durante el acto, en el que también se le ha visto brindar con una caña, Almeida ha destacado el papel que desempeña Jurucha en la ciudad. "Nuestras raíces también son lugares como Jurucha", ha afirmado el alcalde, que también ha agradecido a la familia propietaria su contribución a la capital y ha asegurado que el restaurante es una "seña de identidad de Madrid" que forma parte de "nuestra historia y nuestro futuro".

El homenaje pretende reafirmar el "compromiso" del Gobierno municipal "con la protección de aquellos establecimientos que, por su trayectoria y aportación a la vida de los barrios, forman parte del patrimonio de la ciudad".

El Bar Jurucha lleva más de seis décadas formando parte de Madrid y de nuestra vida. Un lugar donde generaciones de madrileños han compartido una barra, una conversación y el placer de entrar sabiendo que te saludan por tu nombre. Madrid le rinde homenaje con una placa que… pic.twitter.com/gFZFUEeS3h — José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) July 2, 2026

La historia del establecimiento está ligada a la familia de la Viesca Gómez-Martinho desde 1962, cuando adquirió el negocio y decidió mantener el nombre con el que ya era conocido. Desde entonces, distintas generaciones han estado al frente de Jurucha hasta convertirlo en uno de los bares más reconocibles del distrito de Salamanca.

Actualmente, Inmaculada Lanza, viuda de José María de la Viesca, continúa al frente del restaurante mientras inicia el relevo generacional con su hijo Rodrigo. Entre sus especialidades, sus pinchos gratinados y su tortilla de patata.