Cómo llegar al Mad Cool: horarios y lanzaderas de Metro de Madrid, EMT y Cercanías

Quienes acudan al Mad Cool 2026, que arrancará este miércoles 8 y se alargará hasta el sábado 11, contarán con un refuerzo especial del transporte público para facilitar tanto la llegada al recinto como la vuelta a casa una vez terminen los conciertos.

Metro de Madrid, EMT y Cercanías Renfe ponen en marcha un dispositivo especial con el objetivo de garantizar los desplazamientos "en condiciones de seguridad, eficiencia y accesibilidad", promoviendo además el uso del transporte público como la opción preferente.

En el caso de Metro, la Línea 3 incrementa su servicio entre las 00:30 y la 01:30 horas. A partir de ese momento entrará en funcionamiento un servicio lanzadera entre Villaverde Alto y Sol. El miércoles circulará desde la 01:30 hasta las 03:00 horas, mientras que de jueves a sábado se prolongará hasta las 03:30. Los trenes realizarán paradas en Legazpi y Embajadores y tendrán frecuencias de entre siete y 20 minutos.

La EMT también adaptará su operativa con una lanzadera de autobuses especial entre Villaverde Alto y Atocha, con parada intermedia en Legazpi. Este servicio estará disponible el miércoles de 00:30 a 02:00 horas y, de jueves a sábado, entre la 01:30 y las 03:30 horas. Los autobuses pasarán con una frecuencia de entre cinco y diez minutos.

Por su parte, Cercanías Renfe ofrecerá otra lanzadera entre Villaverde Alto y Atocha, en este caso sin paradas intermedias, con el mismo horario que el servicio especial de EMT y frecuencias de entre 15 y 30 minutos.

Durante el resto de la jornada, el acceso al festival también estará respaldado por varias líneas de transporte público. En la red de EMT estarán operativas las líneas 22, 79, T41 —esta última el viernes— y la línea nocturna N14, que conecta Cibeles con Villaverde Alto.

Además, los autobuses interurbanos reforzarán las líneas 428, 432, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 450, 455, 488, N805 y N807, junto con las líneas urbanas 2, 3 y 4 de Getafe.

Quienes opten por el Metro podrán acceder al recinto desde las estaciones de Villaverde Alto, en la Línea 3, y Los Espartales, en la Línea 12. En Cercanías, las estaciones disponibles serán Villaverde Alto, correspondiente a las líneas C4 y C5, y San Cristóbal Industrial, en la línea C3.

El dispositivo contempla además que, si se establecen restricciones de tráfico en el entorno del recinto por motivos de seguridad, algunas líneas de autobús puedan modificar temporalmente su recorrido. En ese caso, los cambios se comunicarán a los viajeros a través de los canales oficiales.