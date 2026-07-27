La angustia de los alcaldes del incendio de Madrid: "Nunca se había visto algo como esto"

La evolución de los incendios que afectan a varios municipios de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León mantiene en vilo a miles de vecinos. Los alcaldes de las localidades más afectadas han pasado por los micrófonos de Es la Mañana de Federico de esRadio y coinciden en la idea de que la situación cambia de un momento a otro y resulta imposible anticipar el comportamiento de las llamas.

El alcalde de Cenicientos, Jerónimo López, ha explicado que los regidores de la zona mantienen un contacto permanente para intercambiar información ante un incendio "tan peculiar" que no deja margen para las previsiones.

"Estamos en contacto permanente todos los alcaldes de la zona, pasando las noticias de unos a otros, porque tienen que tener en cuenta que estamos un poco a ciegas", ha afirmado. Jerónimo López ha recordado que durante las primeras horas de la emergencia el municipio llegó a quedarse incomunicado y ha reconocido que "nunca se había visto algo como esto".

"Está saltando de un lado a otro", ha añadido, por lo que ha pedido actuar "con mucha precaución y mucha incertidumbre". En la misma línea, la alcaldesa de Cadalso de los Vidrios, Verónica Muñoz, ha descrito un incendio completamente cambiante. "Estamos esquivando ahora mismo el incendio", ha resumido. "Esto cambia, es muy cambiante. En momentos va para un lado, va para otro".

Evacuados y pueblos pendientes del fuego

La regidora de Cadalso ha explicado que el Ayuntamiento mantiene informados a los vecinos a través de las redes sociales mientras decenas de evacuados permanecen repartidos por distintos municipios madrileños y de Castilla-La Mancha.

"Tenemos evacuados en pabellones de Móstoles, en Sevilla la Nueva, en Alcorcón, en Talavera. Desde aquí, dar las gracias a toda esa gente que se está preocupando por mis ciudadanos", ha señalado. Aun así, ha admitido que la situación sigue siendo complicada porque "el estar fuera de sus casas y el saber que todavía su pueblo está en peligro" mantiene la inquietud entre los afectados.

Daños materiales y solidaridad entre municipios

En Pelayos de la Presa, el alcalde Antonio Sin ha relatado que el incendio ha atravesado el municipio por dos frentes distintos, dejando infraestructuras dañadas y obligando a reorganizar los servicios básicos.

"Nos hemos levantado con una espesa niebla de humo", ha explicado. Antonio ha detallado que hay "infraestructuras quemadas, sin luz en varias zonas, los cables tirados por las calles, los postes partidos" y que el Ayuntamiento trabaja para limpiar el municipio, atender a los vecinos y alojar a quienes han perdido sus viviendas.

El alcalde también ha querido agradecer la ayuda prestada por otros municipios que han acogido a los evacuados: "Quiero agradecer desde el pueblo de Pelayos a todos estos alcaldes y a estos municipios que están tratando a nuestra gente. Como ayer me decían, estamos aquí como en un hotel de cinco estrellas".

"Fue una noche muy dura"

La alcaldesa de Villa del Prado, Belén Rodríguez, ha explicado que uno de los frentes volvió a reactivarse durante la noche, obligando a los equipos de extinción a redoblar sus esfuerzos.

"Uno de los frentes se puso muy vivo por la tarde y los equipos de extinción han tenido que trabajar muy duro toda la noche", ha asegurado. Belén Rodríguez ha valorado además el sistema de alertas enviado a los teléfonos móviles de la población. "Para mí es un buen método de avisar a la población", ha concluido.