Óscar López justifica en TVE su triple cargo comparándose con Ayuso

Óscar López no ve incompatible estar al frente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, liderar el PSOE de Madrid y ser el candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad. Sentado este lunes una mañana más en el programa de TVE de Silvia Intxaurrondo, el ministro ha defendido que, por ahora, no contempla poner fecha de caducidad a ninguna de sus funciones.

Lo ha hecho, además, comparando su situación con la de la presidenta regional. "La señora Ayuso es presidenta de la Comunidad de Madrid y es candidata del PP de Madrid. Yo soy ministro del Gobierno de España y soy candidato, igual que la señora Ayuso", ha dicho.

López ha respondido así a la pregunta de Intxaurrondo sobre hasta cuándo consideraba compatible esta triple condición. Ha defendido además que su responsabilidad en el Ejecutivo central también le permite trabajar por la región: "Es un honor poder hacer cosas por Madrid todos los días también desde el Consejo de Ministros".

Tirando de datos, ha afirmado que Madrid "no ha tenido más inversión en su vida" que con el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Y encima la Comunidad de Madrid se permite decir que no a la quita de deuda y una mejora de la financiación" mientras, según ha apuntado, "las universidades madrileñas están pidiendo préstamos".

Tras ese intento de escape, Intxaurrondo le ha reclamado contestar a la pregunta. "La respuesta es sencilla: Hasta que lo considere el presidente del Gobierno", ha contestado entonces el ministro.

En la misma entrevista, López también ha calificado de "salvajada" la suspensión de la ley de nietos por el Supremo, llegando a afirmar que en España hay magistrados "salvapatrias que están haciendo lo imposible para derrocar a este Gobierno".