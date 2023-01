¿Cuál era el plan de Ancelotti?¿Alguien lo ha visto ya?

¿Cuál era el plan del Real Madrid para superar al F.C Barcelona? Carlo Ancelotti venía avisando en los días previos que no llegaban en un buen momento, que había que esperar unas semanas para recuperar el físico de la plantilla. Dadas estas circunstancias, había dos elementos imprescindibles para que el Real Madrid se volviera con el título: que Ancelotti se hubiera rebanado los sesos con la pizarra y que los futbolistas lo dieran todo. No se dio ninguna de las dos circunstancias. Fede Valverde reconoció que les faltó actitud y que no dieron el 100%. Respecto a Carlo Ancelotti y su pizarra, ¿alguien fue capaz de detectar una estrategia de partido especial?

Más allá de escoger mal el once titular, de equivocarse en los cambios durante el partido, parecía que no había nada diseñado. Y eso que el rival era el Barcelona y había un título en juego. Como si se fueran a medir a un equipo de Primera Federación y fuera a bastar con bajarse del autobús e imponerse gracias a su infinita superioridad técnica. No presionaba la salida del balón, fórmula que sí está trabajada tiene grandes beneficios (así logró el Barcelona dos de sus tres goles) pero tampoco defendía bien en bloque bajo. ¿Salir al contraataque? Tampoco, a no ser que se pueda llamar contraataque a que Vinicius tenga que regatearse a medio equipo y encontrar a Benzema entre otra maraña de rivales. El Madrid fue, y está siendo desde hace unos meses un auténtico drama tanto defensa como en ataque.

Carlo Ancelotti no hizo nada antes y durante el partido para beneficiar a los suyos. Sin un equipo bien preparado para la puesta en escena ante tu máximo rival, quedaba el bote salvavidas de elegir bien el once titular, leer bien el partido y hacer los cambios adecuados en el momento adecuado. Tampoco fue el caso. Hay varios futbolistas que salen señalados del partido. Carvajal, Mendy y Rudiger especialmente. Los tres vienen dejando dudas. ¿Qué les parece la idea de haber jugado con tres centrales, sistema en el que Rudiger sí está cómodo, proteger a los dos laterales y sorprender ya de paso a Xavi? A Ancelotti no le gusta y se puede debatir al respecto. Quizá hubiera salido igual o peor. Lo que es indefendible, es que Nacho, después del partido de estos tres futbolistas, no saliera hasta el 3 a 0. ¿No era un cambio fácil de ver?

También fue sorprendentemente negativo lo que hizo Ancelotti en el centro del campo. Kroos, Modric y Valverde, entre los tres, no ganaron ni un solo duelo en 45 minutos. Camavinga, sin hacer una buena primera mitad, ganó cuatro. Ya saben quien se puso el abrigo y se quedó en el banquillo de los cuatro. ¿No era una elección también fácil de ver? A Modric solo le faltaba que le sacaran la bombona de oxígeno. No es una crítica al croata. Es una crítica para el que toma las decisiones. Bastante bien está Modric durante toda la temporada con la edad que tiene.

Rudiger tenía que haberse ido al banquillo al descanso. Mendy y Carvajal también, pero en sus casos no podía ser porque tampoco había nadie en el banquillo para hacerles competencia. En este caso sí es una crítica a Carvajal y Mendy, futbolistas que ya llevan demasiado tiempo sembrando dudas, pero también es una crítica para los que han confeccionado la plantilla. El banquillo, más allá de Asensio, que no se sabe si continuará, Nacho y Rodrygo, no tenía ninguna alternativa de garantía.

El Real Madrid puede perder ante el Barcelona. Es su máximo rival, es el club de más nivel en España y es líder de LaLiga. La cuestión está en el cómo, en la impotencia vivida, en saber que eres inferior y que no puedes hacer nada para evitar la derrota. La cuestión está en esto y en que se veía venir a pesar de que el Barcelona, un equipo que disputa la Europa League, tampoco está en su mejor momento. Ahí están sus últimos partidos ante Espanyol, Intercity, Atlético de Madrid o Betis. En ninguno el Barcelona estuvo tan cómodo como ante el Real Madrid. El estado de forma de los blancos no es puntual. Desde el Clásico de octubre el equipo no está y son demasiados jugadores los que están a un nivel muy bajo. El mejor ejemplo es Fede Valverde. Ha dejado de ser un halcón para volver a ser un pajarito. Se termina antes diciendo los que sí están a un buen nivel: Courtois, Militao y a veces Kroos, Rodrygo y Vinicius, sabiendo que está muy lejos de lo que demostró la temporada pasada. Y por el camino no solo se han ido cayendo algunos futbolistas, también se han perdido elementos tácticos que funcionaban bien.

El Barcelona ganó un título tras casi dos años o lo que es lo mismo, el Real Madrid vuelve a tener rival y más les vale volver a motivarse si quieren revalidar LaLiga. Más allá de estados de forma, profundidad de plantilla o decisiones del entrenador, la principal diferencia entre Real Madrid y Barcelona está siendo la motivación, el hambre, las ganas de pelear cada partido al máximo. Y se volvió a ver en esta final en Arabia Saudí.

El 0 a 4 de la pasada Liga fue anecdótico. El Real Madrid estaba sin Benzema, tenía LaLiga en el bolsillo y estaba pensando en la Champions League que luego ganaría. Era un daño asumible. Esta Supercopa de España no tiene nada que ver. Ha sido un baño y sí deberían encenderse las alarmas en el Bernabéu. No para fichar ahora a media Europa en el mercado de invierno. No para cambiar al entrenador. Esos análisis a final de temporada porque es posible que el Real Madrid en un par de meses tenga otra cara bien distinta. Ahora es necesario otro tipo de análisis para reconducir un bajón que empezó antes del Mundial de Qatar y para frenar a su nuevo y viejo enemigo: el F.C Barcelona. Ya están aquí. Gavi, Pedri y compañía han levantado su primer título y no van mal encaminados para lograr su primera Liga.

Por cierto, me apetece decirlo. Aunque esté bien vendido, se echa mucho aún más de menos a Casemiro en estos partidos. Y otro por cierto, Odegaard nunca estuvo bien vendido. Recordar que Zidane decidió poner antes a Isco que a la nueva estrella del Arsenal, líder de la Premier League.