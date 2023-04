Carta bomba en mi buzón

Como los asesinos en serie, que siempre vuelven al lugar del crimen, yo también regreso a Barcelona de vez en cuando. Así, llegué el otro día al que fue mi domicilio habitual durante más de cincuenta años y, como siempre, seguí la rutina de vaciar el buzón de correspondencia atrasada antes de abrir la puerta de casa. Por lo demás, en ese instante, el de introducir la llave en la cerradura, todavía poseía la íntima certeza de encarnar a su único usuario, toda vez que soy su dueño y nunca he arrendado ese piso a nadie. Pero la carta del Ayuntamiento que llevaba en la otra mano pronto me sacó de mi error. La misiva iba dirigida a un señor de nombre Said y apellido igualmente árabe que, tal como descubrí tras leer el primer párrafo, ha completado con aparente éxito los trámites burocráticos que exigen las ordenanzas de la ciudad a fin de poder empadronarse en esa vivienda de mi propiedad. Huelga decir que ni conozco al tal Said ni nada sé de él.

La siguiente escena se desarrolla en la Oficina Municipal de Atención Ciudadana del Distrito del Ensanche, el mío por más señas. La funcionaria, tras ojear durante un par de segundos la carta, me dice que no me preocupe, que no pasa nada, que Said ha usado mi dirección para rellenar los impresos de empadronamiento en Barcelona pero que eso no tendrá consecuencia práctica alguna, que el Ayuntamiento registra a todos esos extranjeros sin techo como residentes en sus propios locales, no en los pisos donde dicen vivir. Que me puedo ir tranquilo, concluye. Y eso hago, sí. Me voy muy tranquilo, tranquilisimo, a contratar una alarma en Prosegur.

La Colau, que no ha sido ni una buena ni una mala alcaldesa, ya que simplemente no ha hecho nada durante sus ocho años de mandato, va a perder por ese tipo de cosas. Mientras que los alcaldes metropolitanos del PSC ponen trabas y más trabas a los sin papeles que recalan en sus municipios, Ada empadrona sin problemas al primero que pasa. He ahí la genuina razón de que Barcelona ande ahora mismo tan llena hasta los topes de marginales. Ella los atrae. En fin, ya veremos qué me encuentro en el próximo viaje.