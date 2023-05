Sánchez y las muletas de ETA

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sabe perfectamente lo que es ETA. La banda terrorista empezó a matar mucho antes de que él naciera y mató mucho más durante su infancia, juventud y primera madurez. Tendría Sánchez casi cuarenta años cuando ETA cometió su último asesinato y año y medio más cuando la banda terrorista anunció el "cese definitivo de su actividad armada". Actividad, qué chistosos.

Este miércoles 17 de mayo de 2023 y a sus 51 años de edad, Pedro Sánchez ha declarado en el Congreso que "ETA fue derrotada hace doce años por la democracia española, señoría (en alusión a la portavoz del PP Gamarra). Y fue un gobierno socialista en Euskadi y en España quien derrotó a ETA". Tal cual y sin más. "Un gobierno socialista".

Al parecer, ni la Guardia Civil, ni la Policía Nacional, ni los servicios de inteligencia, ni fiscales, jueces, funcionarios ni otros políticos y familiares tuvieron un papel digno de mención en la derrota de ETA. "Fue un gobierno socialista en Euskadi y en España quien derrotó a ETA", ha dicho Sánchez. ¿En serio? ¿El gobierno socialista solo?

A la banda terrorista ETA la derrotaron los guardias y los jueces, los políticos libres y valientes, las víctimas colaterales, los que pasaban por Hipercor, los niños y niñas de la Casa Cuartel de Zaragoza, los muertos de Vich, Sabadell, Madrid, Málaga, Sevilla y Barcelona, todos los muertos. ¿En cuántas ciudades de España no tienen un asesinado o un asesinato perpetrado por los separatistas vascos? No fue un gobierno socialista quien derrotó a ETA. Fue España, la democracia española, sus militares, policías, jueces, fiscales y no pocos políticos los que abatieron a los terroristas, no un gobierno socialista cualquiera, sino los que perdieron el miedo décadas después y salieron a las calles con manos blancas y lazos azules, lo mismo en Burgos que en Bilbao.

Este miércoles nos acabamos de enterar de que según Sánchez a ETA la derrotó un gobierno socialista. Con dos cojones. Estamos en campaña electoral, municipales y autonómicas en las regiones no "históricas". Y es que en España hay regiones de primera y segunda. El País Vasco es de las fetén y el brazo armado de ETA presenta en sus municipios candidaturas con sanguinarios "gudaris", verdugos de la "organización", tipos que saben qué se siente cuando el dedo índice aprieta el gatillo o el detonador.

Colisión de factores. Los asesinos condenados ya han cumplido la pena, disponen de todos los derechos de un ciudadano español y se presentan a las elecciones. Punto para la esperanza. En paralelo Sánchez dice que el PSOE acabó con ETA. Tanto para el disparate. En tercer y último lugar, irrelevante lugar, lugar común y menor, los que perdieron la vida por cruzarse con etarras que ahora aspiran a alcaldes y concejales.

Sánchez ha dicho en el Congreso que el PP acercó presos etarras al País Vasco y que Aznar definió a la banda terrorista como "movimiento de liberación vasco". Es inapelable, tan cierto como que los gobiernos socialistas han sido los más favorables a ETA, incluida, lógicamente, la fase de los GAL.

El comodín de ETA es como el comodín de Franco. Sánchez saca pecho porque Otegi mandó decir que los asesinos renunciarán a sus actas caso de conseguirlas. Y, todo digno, el presidente proclama que en 2015, bajo un gobierno del PP, ETA también presentó candidatos en las listas de Bildu. Cierto. La democracia, las leyes y tal. La diferencia, y lo sabe, señor Sánchez, es que Mariano no gobernaba con Otegi y usted sí.

Que no le da vergüenza está claro. Que no le de asco es más difícil de comprender. Los gobiernos del PSOE no acabaron con ETA. Ni de lejos. Lo cierto es que el gobierno que usted preside desmiente la derrota de ETA al pactar con la banda asesina y blanquear a sus miembros. ¿Derrota dice? Pero si son sus muletas, presidente, sus candidatos en las provincias vascongadas.