Nadie le iba a cuestionar su liderazgo en el PSOE ni ahora ni para noviembre, ¿quién quiere ser partícipe de una derrota de Sánchez? nadie. Así que no hay clave interna. No tiene necesidad de detener una crítica interna que no va a existir.

Su estrategia de crear Sumar para quitarse a Podemos ha fracasado, con lo que otra de las herramientas de que disponía en su interior para ganar, ha fracasado. Ya no interesa alimentar a otros movimientos sino concentrar votos en el PSOE.

Si él creyera que las elecciones las va a perder sí o sí, ¿para qué convocar elecciones en julio, cuando podría tener una presidencia europea tranquila?. Y ¿qué gana perdiendo las elecciones en julio? Irse al ostracismo político como González o Zapatero. No me encaja con su egolatría y afán de protagonismo.

Si él se ha dado cuenta de que él es el problema, ¿para qué comerse el marrón de la derrota si ya convirtió las autonómicas y municipales en un plebiscito?. Este es un país que cambió de régimen en unas municipales, y parece que en un sentido similar lo planteó Sánchez.

Así que analicemos la otra opción. Sánchez no es candidato. Convoca primarias para que un candidato más moderado y no salpicado por las alianzas con Bildu e independentistas acuda a las elecciones. El que pierda seguirá en el cargo porque nadie le reprochará la derrota. ¿No sacaría mejor resultado García-Page que ha ganado las autonómicas gracias a su anti sanchismo?.

Pero si no se presenta y no pierde elecciones, ¿cómo se encontraría para reemplazar al secretario general de la OTAN Stoltenberg, cuyo mandato extendido termina en octubre?. Después de dos secretarios generales nórdicos toca uno del sur. Un socialista, que no ha dejado la política perdiendo las elecciones, le abre expectativas a futuro de obtener una plaza internacional, su mayor ambición.

Echándose a un lado mataría la estrategia política antisanchista del PP y Vox. Ya no existiría Sánchez y por tanto habría un socialismo diferente tan alabado por Feijoo, que incluso podría plantear a al líder popular una alternativa moderada para no pactar con Vox. Y en este caso, ¿alguien duda que Feijoo no apoyaría al español que ha dado un paso al lado para dirigir la OTAN?

Así que atentos a la jugada porque todos los escenarios están abiertos, y Sánchez será lo que sea, pero sabe lo que quiere y no le veo dejando la política en tres meses.