Seis debates y otros desvaríos de Sánchez

Me ha llegado por varias fuentes, algunas de extraordinaria confianza, que en el Gobierno no se esperaban el revés que sufrió en las urnas el pasado día 28. Y aclaro: no es que no se esperasen la descomunal torta que se llevaron los candidatos socialistas en prácticamente toda España, es que pensaban que a trancas y barrancas podían ganar en la mayoría de las plazas importantes.

Obviamente, no es que Sánchez y los suyos se crean las encuestas del CIS, pero sí las que les sirve Tezanos a partir de los trabajos de campo que hemos pagado todos con nuestro dinero y que, al parecer, son tan malas como si las hubiera hecho Tezanos, ni más ni menos.

Así que el domingo 29 a eso de las diez de la noche el PSOE se despertó a una nueva realidad: que va a perder el poder. A partir de este nuevo dato han llegado el llanto, el crujir de dientes y, sobre todo, los errores estratégicos y los bandazos, como el asunto de los debates electorales, que es un despropósito en todos los sentidos. Porque cuando Sánchez propone seis cara a cara con Feijóo sabe que el popular no los va a aceptar, básicamente porque es una chorrada monumental, pero aun así y por pequeño que sea el riesgo de que dijese que sí, si lo corre es porque piensa que celebrar un Aló candidatos semanal que no iba a soportar ni el más convencido de los militantes sanchistas podría servirle de algo.

Que Moncloa y el propio Sánchez apuesten por exponer masivamente al que sin duda es el político más odiado de España y acaba de pegarse una torta monumental en unas elecciones en las que tuvo una exposición y un protagonismo totales, me parece de las cosas más significativas de esta primera fase, aún no oficial, de la campaña electoral.

Pero no es el único: ahí están los cambios bruscos de discurso o el arrinconamiento de Yolanda Díaz después de que Sumar haya sido creado prácticamente desde Moncloa al menos tanto como desde el Ministerio de Trabajo.

A mí todo este caos me demuestra sobre todo que los socialistas ni siquiera aspiran a ganar: están en el mero control de daños y en intentar que la derrota no sea por goleada. Y ya que nos ponemos con las metáforas futbolísticas, no hace falta que les diga el saco de goles que suelen llevarse los equipos que se limitan a intentar evitar el ridículo.