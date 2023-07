Tranquil, president, tranquil

"Molt Honorable Senyor Carles Puigdemont, President de la Generalitat de Catalunya, me dirijo a usted para mostrarle mi cariño, comprensión y apoyo. Soy una catalana que sufre y anhela como usted la libertad de nuestro pueblo…". Por su interés reproduzco en su integridad la carta que Montserrat —omito sus apellidos—, militante de la Asamblea Nacional Catalana [ANC], le remite al señor Puigdemont. Me la envía un conocido común y se ha traducido del catalán al español, exceptuando algunas expresiones.

"Usted no es un cobarde, ni un cagón. Huyó de la justicia española porque su detención era algo más que poner entre rejas a un patriota catalán. Con usted se encarcelaba nuestra historia. Se engrilletaba al 130 President de la Generalitat. Parafraseando al gran Alfredo Landa, ya sabrá disculpar la cita, ‘¡President, todos somos contingentes, pero usted es necesario!’.

Hoy, la Historia le ha vuelto a poner en el lugar que le corresponde. Que nos corresponde. Cataluña es decisiva, una vez más. Los que se mofaban de usted, ahora tiemblan. ‘¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?’. ¿Recuerda Senyor President cuando el dirigente socialista amenazaba con traerlo cogido de una oreja? Usted nunca le va a decir: ‘¿La investidura de quien depende? ¿De quién depende? Pues ya está’. Pero podría…

¿Cuántas veces más nos van a engañar? ¿Cuántas más dejaremos que lo hagan? Recuerde que hace unos días el presidente español afirmaba que su palabra era papel mojado. ¡Papel mojado la palabra del President!

Molt Honorable, soy activista de la ANC y me han informado de su iniciativa para que sea la sociedad catalana, las organizaciones que impulsan la lucha por nuestro derecho a decidir y soportan la represión del Estado, las que contribuyan a resolver el sentido del voto de los diputados de Junts per Catalunya en la investidura del presidente socialista. Una decisión de país que le honra. Muy distinta a las que urden en los salones madrileños las camarillas de Esquerra.

No olvidamos a esos felones de ERC. ¿Recuerda las 155 monedas de plata de Rufián? Usted siempre lo supo, le advirtió Artur Mas que uno de los peligros era la deslealtad de ERC. Fue prudente: ‘No quiero ir con un vicepresidente desleal a una etapa tan dura como la que vendrá’, refiriéndose al Oriol [Junqueras]. Él le engaño, le traicionó y usted sufre el destierro.

Molt Honorable, resuélvame una duda. He leído que los dirigentes socialistas afirman que esa propuesta suya supone ‘una justificación para ceder’. Que usted busca el frente común con ERC para votar a Sánchez.

Los socialistas, leo también, ‘darán tiempo a Junts para que el sector pragmático se imponga’. Hablan de ‘los hijos de Pujol’. Quieren enfrentar a la Laura [Borrás] y al Jordi [Turull]. ¡Senyor Puigdemont, aquesta gent és el mateix dimoni! Si em punxen, no em treuen sang! ["estoy perpleja, espantada", exclama Montse]

Hasta el traidorzuelo de Tardà [Joan] que afirmaba que: ‘Si hace falta, tendremos que sacrificar a Puigdemont’ ahora le adula. ¡Em bulli la sang!

No soy quien, una humilde militante, pero recuerde usted que en 1995 el President Jordi Pujol ordenó que se votara en contra de los Presupuestos de Felipe González. Se adelantaron la elecciones y en 1996 ganó Aznar. No nos fue mal. Recuerde que en 2019 los diputados catalanes tumbaron los Presupuestos de Sánchez y tuvo que convocar elecciones. Después de esto, pese a los vendidos de ERC, aumentó la fuerza de Cataluña.

Manténgase firme. ‘¿La investidura de quien depende? Pues ya está’. Humille a los que le han humillado. Desprecie a los que le han despreciado. Usted representa la dignidad de Catalunya. Vote NO a Sánchez. En diciembre parlarem. Estem amb vostè.

Me despido Senyor president, no sin comentarle una última cosa. He sabido que el presidente español ha tenido la rechifla de nombrar a la dirigente socialista y ministra que llaman la cafcarriosa o gargajesús montero como la encargada de negociar con usted. Sepa que una servidora, pese a ser de la ANC, es hija de padres andaluces y por ello entiendo el sentido profundo y las dobleces de los gargajos de la ministra Montero. Si usted necesitase una interprete quedo a su disposición.

San Jordi guarde a usted muchos años.

La Montse".