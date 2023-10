Dime con quien andas y te diré quién eres

Ahora que se han traído de nuevo a colación los refranes gracias a Andrés Amorós, bien oportunamente porque estamos en un momento decisivo en el cual la experiencia de la historia y los saberes de la tradición nos van a hacer mucha falta, bueno será decir que apenas tenemos otra opción real que deducir e intuir porque ni sabemos lo que pasa realmente ni qué intereses nos arrastran.

Aunque la información veraz, que se recoge en la Constitución, es uno de los pilares de la libertad porque permite elegir y votar con conocimiento de causa nada parece más cierto hoy día que la mentira es la reina de España. La gente de a pie, la que sienta sobre el culo y no sobre algodones, sólo puede acceder a alguna certeza gracias a los medios de comunicación, gracias al estudio detenido o gracias a su observación directa.

No es sencillo distinguir una información veraz y completa de otra que puede ser veraz pero que omite elementos que la distorsionan. No es simple diferenciar la información escueta de la propaganda blanca o negra interesada o perversa que la envuelve. No es fácil siquiera que, aun accediendo a ella, pueda interpretarse su contenido de manera correcta. Esto es, la democracia es modo de gobierno donde lo que cuenta no es la verdad ni la información veraz sino lo que la opinión de los ciudadanos establece finalmente como hechos que importan.

Dicho de otra forma para aclararlo aún más, la democracia sólo puede aspirar, en el mejor de los casos, a que la opinión pública consolidada esté fundada mayoritariamente en informaciones veraces, lo que no siempre sucede. Recuérdense, por ejemplo, las elecciones de marzo de 2004. Tras haber sufrido España el mayor atentado terrorista de la historia de Europa, la oposición encabezada por el PSOE culpó al gobierno de mentir y de haber provocado el atentado por su política exterior.

En dos días, la opinión pública cambió y José Luis Rodríguez Zapatero pudo gobernar. Aun no se sabe con certeza quienes fueron los inspiradores de la masacre, ni se tiene explicación de muchos detalles y se sabía que España no participaba en la guerra de Irak, pero…

En estos días asistimos atónitos a las negociaciones para la formación de un nuevo gobierno en las que Pedro Sánchez y su PSOE "dialogan" con comunistas varios todos ellos anticonstitucionalistas, con golpistas condenados e indultados, con separatistas prófugos e inhabilitados y con ex terroristas de ETA o sus herederos. Y advertimos cómo se trata de fijar la tesis de que Sánchez está obligado a hacer lo que hace porque no tiene otra alternativa para ser presidente del gobierno.

Es una, otra, colosal mentira. Tiene a su disposición dos opciones más. Una, la formación de un gobierno de unidad constitucional con el PP y otros partidos para impedir el naufragio de la Transición y la democracia a la que dio paso. Dos, puede optar por abandonar el camino emprendido y dar paso a nuevas elecciones que clarifiquen quién debe gobernar, cómo y con quiénes de modo que la unidad nacional y la legitimidad moral no se vayan por las alcantarillas.

Por tanto, ante la falta de información suficiente y ajustada a los hechos, recurriremos a los refranes. Uno de ellos es "dime con quien andas y te diré quién eres", un refrán muy utilizado por los padres y educadores cuanto se trata de los hijos y alumnos. Desde Zapatero, es el PSOE el que anda con estos socios. Con Sánchez, es que han formado parte de su familia. Esto no es una obligación sino una devoción. Si Sánchez anda con esta camada, es porque se siente afín a su naturaleza aún a sabiendas de que ello conduce a una división nacional desconocida desde el golpe de estado antirrepublicano de 1934 en el que el PSOE se alió a comunistas y separatistas.

Por si fuera poco, estos socios, voluntariamente elegidos por Sánchez, han ofrecido un sombrío y antisemita espectáculo dando su apoyo a los terroristas de Hamás y Hezbolá a pesar de haberse visto con claridad que, como en el caso de Ucrania, los responsables han sido los que han sido. Hasta la política exterior de España esta sometida a los intereses de unas castas con las que Sánchez quiere gobernar y que le están costando el alejamiento de las democracias occidentales. No cabe duda de que si anda con estos amigos, es porque él es como es y tiene no la España constitucional y democrática en la cabeza, sino otra bien diferente.

Es tan horrible lo que está sucediendo ante nuestros ojos que reproduzco, sin esperanza alguna, unos versos del Salmo de alegría por el nuevo Estado de Israel, de Rafael Alberti, escrito en 1948[i]:

He aquí por fin —hosanna!— la tierra prometida,

la cuna de la sangre, ganada con la vida... La misteriosa lámpara que alienta en las visiones,

peregrina del suelo de las generaciones. …/… Israel de los llantos, Israel de las penas.

Paraíso encontrado, libre y ya sin cadenas. …/… Joven escudo al brazo de los verdes varones.

Israel, primavera de las nuevas naciones.

…/… Alabado Israel con la garganta entera:

a son de alma, a sones de lengua verdadera. Alabado Israel con todo encendimiento:

a son de cuerda, a sones de las bocas del viento... En su noche cerrada, abierta en melodía.

¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría! ¡Alegría!

Al buen entendedor, con pocas palabras basta. Y, cómo no, no hay mal que cien años dure.

[i] El poema de Alberti era parte de la cantata 'Salmo de alegría por la creación del Estado de Israel' descubierta por el periodista Eladio Mateos. Me la ha transmitido el amigo y profesor roteño Rafael Quirós. Puede leerse el texto completo en este enlace. Fue estrenada en 1951 con música del compositor judío Jacobo Ficher.