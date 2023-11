Hay esperanza

A la hora de escribir este artículo (lunes 6 de noviembre a última hora de la noche), el prófugo de Waterloo todavía no había dado su placet para investir a Sánchez. Lo hará, con toda probabilidad, en las próximas horas, eso sí, después de haberle hecho "orinar sangre" —expresión de muy mal gusto utilizada por el prófugo— y de haberle tenido cinco días pendiente de su decisión al inquilino de la Moncloa para demostrarle quién manda aquí y quien marca los tiempos.

Decía hace unos días el siempre "valeroso" García-Page, que Puigdemont estaba humillando a España. Lo que se le olvidó añadir al siempre "coherente" don Emiliano es que, sobre todo, a quien estaba humillando el prófugo era al secretario general de su partido.

Como el aparato de propaganda del PSánchez va a emplearse a fondo en los próximos días para intentar que cale la idea de que la ley de amnistía se ha pactado como una forma de mejorar la convivencia en Cataluña, habrá que repetir una y mil veces que NO ES VERDAD. Que Sánchez ha pactado con el prófugo de Waterloo y con el condenado y después indultado Junqueras, para conseguir los catorce votos de ERC y Junts que son necesarios para su investidura. Si en la anterior legislatura el pacto con Bildu fue votos por presos, en este caso es votos por amnistía y muchas más cosas.

Ya es un ejercicio inútil calificar con muchos adjetivos la conducta de Sánchez. Ha llegado la hora de que todos los compatriotas que estén enfadados, indignados, alarmados, asustados por esta situación y por lo que pueda venir, reaccionen y muestren su estado de ánimo como mejor les parezca, respetando siempre los cauces pacíficos y democráticos. Digo esto último, porque hay dirigentes del PSánchez y tertulianos apesebrados por el sanchismo que ahora se escandalizan que haya ciudadanos que se manifiesten cerca —porque la policía no permite hacerlo en la puerta— de la sede del PSánchez en la calle de Ferraz, sin tener permiso gubernamental. No recuerdo que esos dirigentes o esos tertulianos se pusieran tan exquisitos cuando el 13 de marzo de 2004, en la víspera de unas elecciones generales, hubo concentraciones delante de varias sedes del PP, alentadas desde medios afines al PSOE. "España no se merece un gobierno que mienta", dijo ese día el difunto Rubalcaba. ¿Se merece ahora España un gobierno presidido por un mentiroso compulsivo?

Aparte de la reacción ciudadana, que es muy importante, hay otros motivos para tener esperanza, a la hora de pensar que es posible, si no parar la investidura de Sánchez, sí pensar que lo va a tener muy complicado, porque, aunque él quisiera, no puede controlar todos los aparatos democráticos del Estado. No hay más que pensar que siempre habrá jueces que ejercerán con honradez, con honestidad, con justicia, nunca mejor dicho, su tarea. Por ejemplo, el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha imputado este lunes a Puigdemont y a la número dos de ERC, Marta Rovira, en el marco de la investigación sobre Tsunami Democrátic. El juez considera que los hechos llevados a cabo por este grupo podrían ser considerados indiciariamente como terrorismo.

La pasada semana, la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mandó al banquillo a doce integrantes de los denominados "Comités de Defensa de la República" (CDR), por pertenencia a organización terrorista. En todas estas decisiones judiciales ha jugado un papel fundamental las investigaciones llevadas a cabo y las pruebas aportadas por la Guardia Civil ejerciendo su papel de policía judicial. Es de suponer que Marlaska estará de los nervios al no poder "controlar" este trabajo. Pero es lo que tiene un Estado de Derecho: que hay jueces, muchos, que hacen magníficamente su labor y que hay unas Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso la Guardia Civil, que también lo hace.

Sánchez será investido Presidente gracias a los votos parlamentarios de los golpistas, independentistas y herederos políticos de ETA. Pero lo que nunca conseguirá es, por un lado, controlar todos los aparatos del Estado y por otro, impedir que los ciudadanos muestren su indignación y rechazo a este golpe de Estado que está perpetrando, saliendo a la calle cuantas veces crean necesario. El domingo 12 convocados por el PP en todas las plazas de España; el sábado 19 en la Plaza de Cibeles convocados por varias organizaciones de la sociedad civil.

Y una última cuestión, aun a riesgo de que algunos lo puedan calificar de ingenuidad. ¿Qué más tiene que hacer Sánchez, para que algunos, no sé cuántos, de los 7.760.970 ciudadanos que le votaron el pasado 23-J, se arrepientan de ello y hagan el firme propósito de no volver a depositar su voto en una persona que está siendo tan dañino para nuestra democracia y para la convivencia?