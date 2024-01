¿Una izquierda antinacionalista en España?

Los pactos del PSOE con los separatistas para lograr la nueva investidura de Pedro Sánchez no paran de perjudicar a los socialistas en los sondeos electorales: según la encuesta de Sigma Dos que publica este martes El Mundo, el PP no sólo volvería a ganar las elecciones generales de celebrarse ahora, sino que pasaría de obtener 136 a 152 escaños, los que sumados a los 23 que otorga a Vox el sondeo, permitiría al partido de Feijoó alcanzar la mayoría absoluta con apoyo de UPN. El PSOE, por su parte, pasaría del 31,70 % de los votos y 122 escaños obtenidos el pasado el 23 de julio al 29,8% de los votos y 114 escaños.

Esa pequeña pero decisiva caída del PSOE en los sondeos no debería extrañar a nadie si tenemos en cuenta otros sondeos previos como el que aseguraba que el 40% de los votantes del PSOE rechaza la amnistía a los golpistas catalanes o ese otro que asegura que el 65,9% de los mismos están en contra de los pactos del PSOE con Bildu.

Ante este panorama, algunos podrían pensar que tendría sentido el surgimiento de un partido que, considerándose de izquierdas, rechazara ser compañero de viaje de los nacionalistas y defendiera la nación española como ámbito de igualdad entre todos los ciudadanos con independencia del lugar de España donde vivan. Tal es el caso de "Izquierda Española", el nuevo partido que pretender captar los votantes "huérfanos del PSOE" y que pide "eliminar los privilegios concedidos a los nacionalistas" o "revisar el modelo territorial" para centralizar competencias.

Su secretario general, Guillermo del Valle, uno de los impulsores del "think tank" El Jacobino, aspira a transformar la plataforma en un partido con implantación nacional y concurrir a las elecciones europeas de este mes de junio con exmilitantes de Izquierda Unida, PSOE y Ciudadanos.

Es cierto que España es tal vez el único país de Europa donde los partidos de izquierda se alían con formaciones separatistas que niegan y combaten la condición de nación de sus respectivos países. Ahora bien. Es harto dudoso que esa orfandad, cierta y lamentable, de la izquierda española antinacionalista se vaya a traducir en la aparición de un nuevo partido de izquierdas con representación parlamentaria, tal y como efímeramente hizo UPD de Rosa Diaz o Ciudadanos. Y eso, por varias razones. En primer lugar, porque buena parte del ideario socialdemócrata, equiparable al que impera en Europa, lo ha hecho suyo —para bien y para mal— el PP de Feijóo; y sobre todo porque los medios de comunicación de izquierda en este país, más que al servicio de un conjunto de ideas políticas, están al servicio de unas siglas. Y lo están con una obediencia ciega más propia de los militantes que de sus votantes. Y es que su objetivo no es tanto la defensa de unas determinadas ideas sino la conservación del poder. Y si la conservación del poder pasa por aliarse con los separatistas y comulgar con sus ruedas de molino nacionalistas, lo hacen antes que correr el riesgo de impulsar un nuevo partido o permitir que la "derecha" —entiéndase derecha española no nacionalista— pueda ser alternativa.

Es por ello por lo que, admitiendo la orfandad de esa izquierda no nacionalista en España y aun deseando que la izquierda de nuestro país compartiera valores transversales con la derecha, tal y como sucede en el resto de países democráticos, como la defensa de la unidad de la nación, de la Constitución y el rechazo a las formaciones secesionistas, no creemos que esta nueva oferta política vaya a tener mucho recorrido. Aun así, el futuro no está escrito y ojalá nos equivoquemos.