¿Pedro el 'Swiftie'?

Creo que fue Taylor Swift la primera que descubrió el hack —¿así se dice, no? ¿hack?—. Andaba ella haciendo cosas de millonaria cuando de pronto fue secuestrada por la prensa. Supongo que saben —y si no lo saben se lo digo yo— que a cierta prensa a veces le da por subir a millonarios en carretas para que el pueblo pueda tirarles hortalizas mientras pasan. Es algo así como una tradición. En este caso, su pecado había sido utilizar demasiado a menudo y para viajes cortos su avión privado, así que en el fondo era esperable que a la vuelta de cualquier esquina se terminase topando con la furgoneta abierta de los salvadores de la madre tierra. Lo que hicieron fue orquestar una campaña en su contra. Un periódico la bautizó como la celebrity más contaminante del planeta y automáticamente, en menos de lo que tarda un helicóptero en ir de la Moncloa a Torrejón, comenzó a aparecer en las principales búsquedas de internet de todo el mundo ligada a dos palabras que, juntas, constituyen el último gran crimen contra la humanidad: "jet" y "emisiones".

Su respuesta fue una genialidad sencilla, elegante y al alcance de la mano, siempre que te llames Taylor Swift. Una de esas cosas que de tan simples nadie ha caído nunca en ellas. Acudió a un partido de los New York Jets y se dejó ver flirteando con la posibilidad de flirtear con otro famoso jugador de fútbol americano. O eso creo. En cualquier caso, antes de que aterrizase su vuelo de regreso, a cinco minutos del despegue, me imagino, su nombre y la palabra jet habían quedado desligados del apocalipsis climático para siempre.

Pedro Sánchez no es Taylor Swift, aunque también ha tenido problemas mediáticos relacionados con aeropuertos recientemente. La lamentable situación de hacinamiento de los inmigrantes solicitantes de asilo en Barajas, denunciada por CEAR y Cruz Roja, ha desbordado al Ministerio del Interior durante días y ha amenazado con pasarle factura hasta a él. Tanto, de hecho, que no han sido pocas las voces que han recibido su anuncio ayer de la inversión de 2.400 millones en la ampliación del aeropuerto madrileño con incrédula suspicacia. ¿Esto es nuevo, realmente? ¿No es un anuncio rescatado de hace años? ¿Aena no informó hace tiempo sobre las primeras actuaciones incluidas en un plan de inversión que ya contabilizaba esos millones? ¿No habían empezado las primeras obras? Eso se preguntaban los que saben sobre el tema. Yo, menos informado y más idiota, simplemente me decía: ¿será posible que se esté marcando un Taylor Swift?

La verdad es que no lo sé, pero me entretiene imaginar qué pasaría si Pedro Sánchez descubriese un filón en ese método. Le veo allí, quizá mañana, subido a una tarima y anunciando, yo qué sé, el paquete de reformas ‘Amnistía’, un ambicioso proyecto gubernamental que dictará por ley que todo ciudadano español sea feliz y millonario. O la celebración de la nueva fiesta ‘Terrorismo suave’, pensada para conmemorar cada 23 de julio el día en el que España se salvó del terror de la extrema derecha. Las páginas de Google serían una fiesta y las polémicas se esfumarían sosegadamente, junto a los clicks, mientras que a nosotros nos quedaría únicamente la eterna duda. En fin, quién sabe. Mirado con sosiego, se me haría difícil perdonarle haber desaprovechado la oportunidad de cambiarle el nombre al aeropuerto por Madrid-Falcon-Barajas, con lo a huevo que tenía matar dos pájaros de un tiro.