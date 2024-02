Comprender lo incomprensible

Debo comenzar esta opinión intentando ser honesto y confesando que no soy objetivo cuando me refiero a la Guardia Civil porque mi condición de antiguo profesor de algunos de sus miembros en la Facultad de Derecho de la UCM condiciona —favorablemente— mi juicio hacia el Cuerpo. Ello no es óbice para que intentemos ofrecer a los lectores de este diario que nos acoge generosamente una explicación racional a los fenómenos dolorosos y aparentemente inexplicables que nos asaltan en las últimas horas con la fuerza de un tsunami (¡no democratic, por Dios!).

La noticia incomprensible

Como hacemos siempre, partimos de las noticias que nos ofrece la prensa diaria. En este caso, el artículo de Sandra León, publicado en esta misma casa el pasado 11 de febrero de 2024, nos decía: "Marlaska desmanteló en 2022 la unidad de élite contra el narcotráfico a pesar de las advertencias de la Guardia Civil. El ‘asesinato’ de dos agentes en Barbate pone de manifiesto la falta de medios y las erráticas decisiones de un ministro cuya dimisión reclaman". En este mismo sentido, es interesante el artículo que Manuel Contreras publicó en el ABC de Sevilla: "Marlaska desmanteló el dispositivo que puso contra las cuerdas al narcotráfico en el Estrecho por su alto coste. Esta unidad se incautó de más de un millón de kilos de hachís y practicó casi 13.000 detenciones, pero el Ministerio del Interior optó por disolverlo en 2022. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desmanteló en septiembre de 2022 el dispositivo OCON Sur, la mayor apuesta realizada desde el Gobierno contra el narcotráfico en el sur de España y que en sus cuatro años de existencia permitió desmantelar los principales clanes".

Por último, la aparente irracionalidad de la decisión de desmantelar el dispositivo OCON Sur también se destaca en diarios con sesgos ideológicos diametralmente opuestos a los anteriores como El Periódico, que nos brinda la noticia siguiente: "Narcotráfico en el Estrecho. Grupo antinarco OCON Sur: el éxito de Marlaska se convierte en su principal problema político".

La paradoja: (intentar) explicar lo inexplicable, (intentar) comprender lo incomprensible

Como somos de natural curioso y nuestra utilidad social —como modestos profesores universitarios— reside en tratar de explicarnos la realidad y ofrecer a nuestros conciudadanos una explicación racional, nos hemos preguntado esta mañana: ¿Cuál es la razón para que —en palabras de la prensa "progresista"— el ministerio del Interior decida convertir su éxito incuestionable en su principal problema político?

Nos parece que la respuesta no puede estar en los costes de aquel dispositivo desmantelado porque es un insulto a nuestra limitada inteligencia ofrecer tal justificación en un Gobierno pródigo —cuando no manirroto— en gastos infinitamente superiores y manifiestamente injustificados. Los límites obligados de esta opinión no nos permite cansar la atención de los lectores con una comparación de partidas presupuestarias que muestran gastos "pintorescos" de Ministerios de existencia difícilmente justificable por cuantía muy superior el dispositivo desmantelado. Tampoco queremos entrar a comparar determinadas partidas milmillonarias que están en la mente de todos (por ejemplo, en subvenciones al llamado mundo de la Cultura que el sábado ignoró el dolor de España entera) con el gasto en medios que hubieran podido proteger la dignidad y la vida de los guardias civiles asesinados o gravísimamente heridos. En todo caso, animamos a los lectores de este diario a realizar estas comparaciones de partidas presupuestarias que son de dominio público.

Las posibles explicaciones

Desde hace ya bastantes años mantengo para mis adentros que, cuando un fenómeno nos resulta inexplicable, lo que sucede en realidad es que ignoramos sus verdaderas causas. Y ello es lo que nos sucede con la noticia del desmantelamiento, en 2022, de la unidad de élite contra el narcotráfico a pesar de las advertencias de la Guardia Civil.

Y el dolor de la situación nos incita a ofrecer explicaciones que quizás parezcan conspiranóicas del tipo del cambio inesperado y napoleónico (por autocrático) de la política exterior de España en el Norte de África; las alianzas gubernamentales con Grupos de Estados implicados —según la DEA norteamericana— en el narcotráfico mundial y representados por un antiguo presidente del Gobierno: las entregas nocturnas de maletines en aeropuertos (de las que dio cuenta el blog de mi discípulo Javier Fernández Alen de ayer sobre "El rápido y cómodo viaje de España hacia un Narcoestado").

Solo nos queda pedir disculpas anticipadas a los lectores de esta diario si consideran que las explicaciones que ofrezco no son más que desvaríos de un viejo profesor loco que, en todo caso y como mantuvo Galileo ante la hoguera, sostiene: "eppur si muove".