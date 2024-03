Puedo escribir el artículo más triste esta tarde. Podría escribir con lágrimas y sangre cómo mi país se arrodilla ante el criminal que quiso y aún quiere romperlo. Pero estaría fuera de lugar en esta ópera bufa, mezcla de revista del Paralelo y sainete castizo, que es hoy la España de Sánchez. Fuerzan una ley de amnistía inconstitucional, que todos saben que lo es, para poder hacer "políticas sociales" y el mismo día que aprueban la dichosa ley, tras una tramitación igualmente inconstitucional, dicen que renuncian a hacer los Presupuestos, que es donde iban a concretarse las innominadas medidas sociales. No sé con qué se van a entretener hasta que aprueben los de 2025, si es que son capaces de sacarlos adelante. Tendrán que preguntarle al tito Berni qué hace cuando se aburre.

La ministra de Hacienda anuncia a los periodistas como publicado lo que acaba de filtrar a un medio amigo y que saldrá unas horas después, precisamente una información salida de su ministerio y que revela la inspección de Hacienda que está sufriendo el novio de la odiada Isabel Díaz Ayuso. El anuncio equivale a la confesión de un delito de revelación de secretos, pero seguro que no le pasa nada.

El caso Koldo resulta que ya no es sólo un supuesto de venta con sobreprecio de mascarillas inservibles durante la pandemia, sino que incluye otros negocios, como los de subvencionar a una compañía aérea a cambio de la correspondiente coima. Incluye asimismo otras trapisondas relacionadas con golfos mexicanos, venezolanos y mafias rumanas. Incluye también la comisión de otros delitos relacionados con el blanqueo de capitales. Encima, uno de los socios es espía de Maduro, con lo que la trama resulta tener otra conexión con Venezuela además de las que ya tenía. Todo lo cual nos conduce a Zapatero y sus estrechos lazos con la dictadura chavista y la defensa que de ella ha hecho el Gobierno de Sánchez y la representación diplomática europea de Borrell. Y además dicen que Zapatero encabezará la lista de las europeas. Será para aforarlo. Bien podría ser Begoña Gómez su número dos para que, aunque no lo necesite, se afore ella también, que nunca sobra.

Se supone que el independentista Pere Aragonès había pactado con Sánchez el mutuo respaldo a los Presupuestos catalanes y españoles. Pero luego resulta que sale rana y fuerza, con la colaboración siempre tontiloca de los comunes, que en Sumar no va a ser sólo Yolanda Díaz la atolondrada, el rechazo de los Presupuestos para justificar la inmediata convocatoria de elecciones. Y lo hace cuando el PSOE ya no puede echar marcha atrás con la ley de amnistía, Puigdemont todavía no está exculpado y tiene que hacer la campaña desde el extranjero, y Junqueras no puede presentarse porque, hasta que no esté amnistiado, seguirá inhabilitado para ostentar cargo público. Y así, el pequeñete, mientras Cataluña logra la independencia o no, se hace con la presidencia de la Generalidad y ande yo caliente. Tanta maña sólo pudo haberla aprendido de su abuelo, alcalde de Alianza Popular de Pineda de Mar. Y así se nos pasan los días, de turbio en turbio. De forma que sí, que puedo escribir el artículo más triste esta tarde, pero no me da la gana.