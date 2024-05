Este es el PSOE

Se ha aprobado la amnistía. Algunos españoles tienen la esperanza de que los jueces modulen la aplicación de la ley. Entre ellos, los hay que creen que la justicia europea la dejará en agua de borrajas. E incluso hay almas de cántaro que piensan que el Tribunal Constitucional tirará abajo parte de su articulado. Aunque pasara eso, el mal está hecho. No importa que este o aquel criminal no se vea exculpado del todo. No es esencial que este o aquel artículo sea declarado contrario a los tratados europeos o a la Constitución. Lo importante es que el reino de España ha pedido perdón por perseguir judicialmente, con todas las garantías, a quienes han querido destruirlo. Y lo ha hecho a pesar de que los amnistiados insisten en que éste no es más que un nuevo paso en pos de nuestra destrucción como nación, que es lo que ellos ansían.

Podemos engañarnos creyendo que lo ha hecho el megalómano, narcisista, fatuo y pendenciero que tenemos por presidente del Gobierno. Porque es verdad que él es el mayor responsable. Pero seamos valientes y afrontemos la realidad, él solo no habría podido hacerlo. Tampoco nos conformemos con acusar a todo el PSOE de traición porque, con ser responsables todos los socialistas con algún cargo o que aspiren a tenerlo, lo que incluye a casi toda la militancia, tampoco ellos solos habrían sido capaces. Ni siquiera ha de limitarse la responsabilidad a la corte de periodistas turiferarios que se han arrastrado para justificar la amnistía jurídicamente, sin tener ni idea de lo que hablaban, y políticamente a sabiendas de los enormes perjuicios que conlleva.

Hay una evidencia que no tenemos más remedio que admitir. Y es que hay una parte considerable de españoles a los que cuando menos les da lo mismo que amnistíen a quien haya que amnistiar con tal de que gobiernen los suyos. Si en su día renovaron su fe en un partido que fundó desde el Gobierno una organización terrorista. Si le volvieron a otorgar la confianza cuando se aprovechó de un atentado terrorista. Si se la ratificaron después de haberse rendido a la banda terrorista ETA. Si no tuvieron empacho en seguir votándoles después de haber aprobado una ley que puso en libertad a muchos violadores y agresores sexuales. Si lo siguieron haciendo a pesar del muchísimo dinero que han robado cuando han ostentado el poder. Si nada de esto les importó, ¿por qué iba a importarles hoy que se amnistien a unos cuantos independentistas con los que comparten el odio a la derecha? Aceptemos que, si las encuestas hubieran demostrado el rechazo que merece la amnistía, ni Pedro Sánchez ni el PSOE se hubieran atrevido a aprobarla. Lo han hecho porque saben que su base electoral les consiente todo con tal de que gobiernen.

Quizá haya elecciones generales dentro de unos meses y el PP logre rebañar por los pelos los votos suficientes para poder gobernar. Gestionará la administración de una forma más o menos correcta, pero no podrá cambiar la realidad de un país que a sus gobernantes de izquierdas les perdona las peores fechorías sin pedir siquiera arrepentimiento. Y al poco los socialistas volverán a echarlos del poder con lo que toque en su momento, un intento fallido de golpe de Estado, como en 1982, un atentado terrorista, como en 2004, o una moción de censura comprada con promesas inconfesables a filoetarras, independentistas y golpistas, como en 2018. Y los demás nos llevaremos las manos a la cabeza para nada.