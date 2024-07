Vox quiere ser el PACMA

Creo que alguna otra vez he esbozado aquí la idea de que esta España posterior a la Gran Recesión se parece a la Italia anterior a la caída del Muro. Y es que en ambos casos una fuerza política con enorme peso electoral entre la población resultaría excluida de facto de la posibilidad real de gobernar. En la Italia de posguerra, como es sabido, la formación vetada para llegar al poder era el Partido Comunista, al que se le cerraba el paso mediante acuerdos en su contra que alcanzaban al resto del arco parlamentario al completo. Así fue como el PCI, pese a sus magníficos resultados en las urnas, jamás alcanzó el Ejecutivo.

Y en esta España contemporánea, la misma que tan alegremente se empeñó en deslegitimar el denostado "régimen del 78", pasa ahora exactamente lo mismo con el Partido Popular. En España, las cosas resultan muy sencillas: la mitad de la gente es de izquierdas y la otra mitad, de derechas. Así que los nacionalistas periféricos asumen la tarea de deshacer el empate crónico. Y lo deshicieron hasta que apareció Vox dando gritos marciales por el foro. A partir de aquel instante, ya no deshicieron nada. Porque, gane quien gane en votos, ahora los nacionalistas envían siempre al candidato del PSOE a la Moncloa. Y punto.

Para eso ha servido Vox: para que los liberal-conservadores no puedan gobernar nunca en España. Porque el problema de Vox no es que remita a un partido de extrema derecha ma non troppo, el verdadero problema de Vox apela a esa incapacidad absoluta de sus dirigentes para lograr emular a Trump, Meloni, Le Pen, Orban, los portugueses de Chega o incluso al libertario Milei. Porque esos referentes de la nueva derecha dura comparten un rasgo del que no participa Vox, a saber: les vota mucha gente que antes se alineaba con la izquierda en sus respectivos países. Y para arreglarlo, no se les ocurre nada mejor que desertar de la gestión institucional, que es donde se hace la política para adultos. Quieren ser el PACMA. Y lo conseguirán.