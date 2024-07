Los socialistas y las leyes de inmigración

En España hay dos clases de socialdemócratas: los que piensan y los que no piensan. Los que no piensan votan todos al PSOE; de los otros no toca hablar hoy. Así, el socialdemócrata que no piensa, figura que aquí se confunde casi con la del socialdemócrata en general, se significa por renunciar a la capacidad del raciocinio en beneficio del "relato" de su partido, esto es, del cuento que se le explica para convencerlo de que su vida va como un cohete, pese a que él conserve la vaga sensación de que sus padres llevaron una existencia más próspera que la suya en el pasado..

Una vaga sensación que se compadece en todo con la verdad histórica, por cierto. Sin embargo, el socialdemócrata dimisionario del pensamiento, como decíamos, se aferra al relato, aunque su guión choque de bruces con su propia peripecia biográfica. Por lo demás, ese relato resulta ser muy sencillo, incluso insultantemente sencillo. De hecho, podría resumirse en que los sueldos de los trabajadores bajan cuando manda el PP, ya que la derecha hace sus reformas laborales con ese fin exclusivo, y suben cuando gobierna el PSOE, pues su gran afán es que los de abajo ganen más. Cabe reconocer que el guión suena bien en su maniquea puerilidad, lástima que resulte ser falso de principio a fin.

Porque lo cierto y verdad es que, a lo largo de los últimos treinta años, ¡treinta años! a los asalariados no les ha ido bien cuando gobernaba el PP y ha seguido sin irles bien cuando el que lo hace el PSOE. Mande quien mande, pues, a los asalariados les va siempre de mal. Siempre. Y es que lo que se publicó el miércoles pasado en la sección de Economía de este periódico, por más señas que los sueldos reales llevan tres décadas estancados en España, resulta que es cierto. Y lo mismo ocurre, tanto en el resto de Europa Occidental como en Estados Unidos. La causa es de sobra conocida: se llama inmigración masiva e indiscriminada. Pero los socialdemócratas de la rama acéfala se empeñan en no admitirlo. ¿Hasta cuándo?