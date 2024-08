1934-2024: 90 años después, otro golpe de Estado PSOE-ERC contra la democracia y España

En 1934, este octubre se cumplirán 90 años, el PSOE y ERC se alzaron en armas contra el gobierno legítimo de la II República, presidido por Alejandro Lerroux, del Partido Radical, con apoyo de la CEDA, democristiana. Habían ganado las elecciones a finales de 1933, por primera vez con el voto femenino, y las izquierdas parlamentarias derrotadas, del PSOE de Largo Caballero y Prieto a Azaña y ERC (la CNT FAI no quiso participar) se lanzaron al golpe de Estado, dispuestos a quedarse para siempre en el Poder. "La república para los republicanos", sentenció Azaña, y así sentenció a la II República, que vino por sorpresa, tras unas elecciones municipales ganadas por los monárquicos, pero a los que la huida del rey dejó huérfanos. Desde el principio, la nueva Constitución dejó claro el sesgo masónico del nuevo régimen, en un país que era entonces masivamente católico. Y si la izquierda parlamentaria era sectaria, la socialista y comunista era directamente antidemocrática, y lo demostró en su primera derrota.

El modelo golpista: revolucionario y separatista

Pio Moa ha relatado minuciosamente en Los orígenes de la guerra civil los preparativos y el alzamiento militar del PSOE en toda España, mientras la ERC de Companys proclamaba, como Maciá en 1931, la república catalana como estado independiente, vagamente asociado a una futura confederación ibérica. La excusa de ambos partidos y de la Generalidad de Cataluña fue la misma, y tan falsa como actual: la amenaza del fascismo. En realidad, el primer partido fascista en España fue la Esquerra con sus escamots desfilando militarmente, de verde oscuro, por las calles de Barcelona. Así lo consignaron Pla y otros cronistas de la época. Estaba ERC tan identificado con Mussolini que, al fracasar el golpe, Dencás, el jefe técnico del alzamiento, huyó por las alcantarillas y no paró hasta llegar a Roma y acogerse a la protección del Duce.

En sólo una noche y tras varios disparos de cañón al aire, Batet, tras proclamar Lerroux el Estado de guerra, redujo el golpe, se rindió Companys y los que no huyeron fueron a la cárcel. Distinto fue el caso del golpe del PSOE, que sólo triunfó en Asturias, pero allí creó, con el apoyo de la CNT, un ejército de 30.000 milicianos dispuestos a imponer un régimen comunista a sangre y fuego. El Terror Rojo de Asturias fue un anuncio del que se generalizó año y medio después en toda España. La destrucción de edificios y símbolos religiosos, los asesinatos de ciudadanos de derechas, los robos y expolios, las torturas y atracos, las checas, y la lucha contra el Ejército, dirigido por Franco desde Madrid… todo en 1934 fue un anuncio de 1936. La guerra pudo evitarse si se hubiera reprimido con severidad a los golpistas. No se hizo y el resultado fue el robo de las elecciones de Febrero, la amnistía de los responsables del golpe y el proceso revolucionario comunista, con el PSOE al frente, ERC al lado y Moscú detrás. Noventa años después, con los mismos actores, nacionales e internacionales, todo se repite.

Dejo a los expertos el recuento de analogías. Vayamos a las peculiaridades del golpe de 2024.

Un golpe de Estado a la medida de Sánchez

Lo asombroso del golpe de Sánchez es lo escaso de su fuerza y la enormidad de sus fines. Se ha asentado la idea de que el marido de Begoña, para mantenerse una temporada en el poder mientras prepara el desmantelamiento del régimen constitucional para instaurar lo que llama la "federalización de España", ha robado la caja común de los españoles, los impuestos, y, con la caja, le ha entregado la llave a ERC, partido de extrema izquierda, asambleario y antiespañol.

El efecto en la economía de este disparate desde el punto de vista español, pero no catalán, lo han expuesto con toda claridad en LD Rotellar y nuestro editorial de ayer. A ellos me remito.

Pero el acuerdo no se limita a eso, que ya sería ilegal y rabiosamente injusto. Lo más grave, como ha señalado también en LD Percival Manglano es que reconoce un "conflicto político" entre Cataluña y España, que sólo se podría solventar con un referéndum para la separación; que acepta la erradicación del español, lengua mayoritaria de los catalanes, de todos los ámbitos de la vida pública, desde el escolar a la Justicia sin respeto por los derechos civiles que recoge la Constitución; que asume la creación de estructuras de Estado para las relaciones internacionales de Cataluña, que concede selecciones deportivas al margen de las españolas… en fin, que el Gobierno de Sánchez hace suyo el programa máximo del separatismo catalán, añadiendo que se trata de un acuerdo entre dos fuerzas de izquierdas, PSC y ERC, ambas representadas por el gobierno del PSOE y Sumar, el de un Estado que se declara liquidable.

Al final, siendo radicalmente incompatible con la continuidad de España y del régimen constitucional, lo peor del acuerdo PSOE-ERC no es lo económico, sino lo político y legal. Lo que vemos no es un texto, disparatado cuanto impreciso, típico del separatismo catalán, sino la ruptura con la legalidad de un presidente del Gobierno que rompe su juramento de guardar y hacer guardar la Constitución, convertida en trapo de fregar los sucísimos rincones de su ejecutoria personal, familiar y de partido, en obscena alianza con su cómplice Conde Pumpido.

Así que al final, el Estado de las Autonomías no lo ha roto Vox, como decía Abascal antes de putinizarse, sino el que más se lo reprochaba, Pedro Sánchez, y sus socios archiputinejos.

Dificultades de la oposición y segunda estampida empresarial

La diferencia de este golpe con el de 1934 es que no se plantea como un reto al Estado, sino como una revisión de su naturaleza. No saca tropas a la calle, sino decretos en el BOE. No desafía la legalidad pero no la respeta ni piensa hacerlo. No cuenta con la Oposición, pero no la prohíbe porque no puede, aunque ya ha anunciado que tratará de cerrar sus cauces normales de comunicación social haciéndoles la vida imposible a los medios que no le bailen el agua. Y ante la previsible estampida de empresas catalanas camino de Madrid, Sánchez acentuará más que previsiblemente un discurso paranoico anti-PP, al servicio de una epopeya personal de impunidad. La vida pública estará marcada por sus ataques a los jueces y la prensa que cada día publicamos datos y más datos de su corrupción personal y familiar. Como ahora pero más.

En fin, si el régimen criminal de Maduro está podrido, el sanchismo empieza a apestar. La huida hacia delante de este aventurero es tan caribeña, tan cursi, tan corrupta, que se entiende el viaje de la Feliz Pareja en calidad de polizones a las wokeolimpiadas de París, donde se premia el puñetazo a la mujer. A la Sagrada Cena de la Moncloa o la Ascensión de Begoña a los altares, émulos del Ceomo de Borja, les falta un coreógrafo dispuesto a forrarse y sin sentido del ridículo. Y ese concurso también estará adjudicado. Yo apuesto por Contreras.