14.000.000 x 2

Con el presupuesto que maneja el programa La Revuelta, que anoche debutó en el horario estelar de TVE, hay que esforzarse mucho para que el resultado sea una birria infumable. Desde ese punto de vista hay que elogiar a David Broncano y su equipo, porque no es fácil poner en marcha un espacio con un coste de 14 millones de euros anuales y hacer una castaña de las dimensiones de lo que pudimos ver anoche: una hora larga de bromas sin gracia, guiones improvisados y un invitado con una vida muy meritoria pero muy por debajo de lo que se espera en un programa que ha concitado la atención general.

Broncano ha querido llevar el formato de La Resistencia a TVE, pero eso cuesta bastante menos de los 14 millones de euros anuales que ha trincado la productora por repetir prácticamente lo mismo que hacía en el canal de pago donde se emitía hasta este verano. Aunque solo fuera para justificar el tremendo dispendio, este nuevo programa de David Broncano debería haber hecho gala de una producción estelar, a la altura de la inversión que ha realizado la televisión pública. Nada de eso. Toda la escenografía y los recursos técnicos del programa son de una pobreza que, si bien resalta el tono underground de un formato destinado a los canales temáticos minoritarios, en el horario estelar de la televisión en abierto es de una ramplonería que provoca vergüenza ajena.

Ese ambiente intencionadamente cutre debió contagiar a los protagonistas, a los que se les notó mucho que estaban manejando unas coordenadas fuera de su registro habitual. Ni siquiera los más fieles seguidores de David Broncano, que manejan las referencias de su paso por La Resistencia, deben estar satisfechos con un primer programa decepcionante. No digamos ya los espectadores habituales de TVE, que ni conocen a Broncano ni han visto nunca sus trabajos anteriores, y que debieron quedar espantados ante lo que la televisión pública les estaba recetando anoche sin venir a cuento y sin avisar.

14 millones de euros anuales por dos años; 100.000 euros por programa. El beneficio es estratosférico si lo que ofreces a cambio es el espacio de anoche, un espectáculo cutre y sin gracia salvo alguna breve excepción como la intervención de Lalachus, la única humorista que apareció en el programa con un guion trabajado.

No es seguro que Broncano vaya a cumplir el contrato. De hecho, no es probable siquiera que el invento llegue en antena a la Navidad, lo que no será ciertamente ningún drama para los espectadores. Tampoco para él, que se ha asegurado 28 millones aunque lo expulsen de la parrilla de programación como a los malos entrenadores. Lo que debe hacer, al menos, es hacerle la pelota a Sánchez y atacar a la oposición, para que TVE pueda justificar en La Moncloa el esfuerzo que todos los contribuyentes hemos realizado para poner en antena esta chorrada.