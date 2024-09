Mis amigos de 'extrema derecha'

Llegué hace diez días a Barcelona, la ciudad donde he vivido la mayor parte de mi vida y que ahora frecuento a modo de visitante ocasional. Diez días no es mucho tiempo, pero sí el suficiente como para que ya haya tenido ocasión de contemplar a dos subsaharianos duchándose junto a una fuente, en plena calle y a la luz del día; el uno semidesnudo, el otro sin el semi. Por lo demás, ambas escenas hidráulicas transcurrieron a apenas 150 metros del Arco de Triunfo, el escenario favorito de Houdini Puigdemont para sus tan celebradas apariciones y desapariciones en público.

Si yo, que me dejo caer por la ciudad solo de vez en cuando, asisto a tales espectáculos gratuitos, imagínese el lector el repertorio completo del que disfrutan los habituales de la plaza. De ahí que no me asombrara demasiado cuando esa antigua compañera de estudios y convergente desde siempre, la misma que igual que tantos otros se hizo independentista durante el procés, me confesó que, puesto que la separación de España se ha demostrado un sueño imposible, piensa votar a Vox en las próximas generales. Me dice que hoy no reconoce la ciudad en la que nació y que, simplemente, no soporta este estado de cosas.

El miedo a que le saquen una navaja en cualquier esquina, la degradación permanente del espacio urbano, el buenismo cínico y fatalista de una élite política transversal que se empeña en no querer ver la realidad que tiene delante de sus ojos. Y estamos hablando de clase media, de profesionales que residen en el Ensanche, que llevan a sus hijos a colegios concertados donde no ha llegado todavía la conflictividad escolar, de personas que sólo conocen por lo que ven en la televisión los graves problemas de convivencia en tantos barrios del extrarradio, los ahora guetificados de muchas periferias. Y tampoco me escandalicé en exceso cuando otro de los comensales, un viejo amigo con pasado izquierdista y luego cargo público de Ciudadanos, nos reveló que no descarta votar en las autonómicas a la alcaldesa de Ripoll. No, no solo está pasando en Alemania.