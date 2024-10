Explicando lo inexplicable

Se diría que lo que indica el título, considerado en sus términos absolutos, conforma una tarea imposible. Si absolutamente es inexplicable, parece evidente que no se puede explicar. Aunque, si lo imposible no lo fuera totalmente, ya habrá quien sí y quien no pueda explicar algo, dependiendo de su cualificación.

En ocasiones excepcionales, difíciles de definir, asociadas en general a políticas de escasa libertad, puede ocurrir que, ante materias enojosas, y pese a la suficiencia de conocimientos, la explicación no llegue a ser aclaratoria porque, quien explica, tiene la voluntad de que no se le llegue a comprender.

En el fin de semana pasado me encontré ante un escenario digno de reflexión. Y lo traigo a colación porque se manejaron términos que consideré erróneos y utilizados para difundir el error.

La señora ministra de Hacienda y Administraciones Públicas se encontró en el trance de explicar los detalles de la financiación singular de Cataluña, que preocupa a la mayor parte de los españoles.

La señora ministra tomó la oportunidad que se le presentaba, creo que seriamente, pero puesta a explicar lo que seguramente no debía, se amalgamó en una serie de circunloquios para que, después de un tiempo sobradamente excesivo, concluyera sin que nadie entendiese en qué consistía la "financiación singular solidaria" para Cataluña.

Muchos pensarían que aquello era lo que el pueblo llano califica como tomadura de pelo. Y, pregunto: ¿es que la señora ministra no tenía capacidad para explicar semejante formula financiera?

Me resisto a aceptarlo, precisamente, de una persona cualificada, Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Andalucía (09.09.2013-06.06.2018), casi cinco años, a cuyo término, fue designada Ministra de Hacienda y Administraciones Públicas, por el presidente (07.06.2018), hace más de seis años, siguiendo en dicha función. Es decir, que su mayor cometido público ha sido la financiación de una Comunidad y la del Estado.

Lo que considero erróneo es ese carácter solidario que subraya para la financiación singular. Singular, significa excepción a la regla general, lo cual quiebra ya la justicia, pues rompe el trato igual para iguales.

Por otro lado, la solidaridad es un compromiso íntimo de la persona humana, libremente asumido. En términos elocuentes de Juan Pablo II es "la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno…" [Sollicitudo rei socialis, núm.38].

Por ello, el Estado –que carece de intimidad– no puede ser solidario, y consecuentemente, cuando quiere corregir carencias del trato justo –pobreza/riqueza–, debe acudir a políticas redistributivas de carácter coactivo. La solidaridad personal, la única posible, sólo actúa después de la justicia, y siempre es voluntaria.

Solidario es quien dona órganos, médula ósea, recursos económicos… para que otros, conocidos o desconocidos, puedan vivir mejor. Con la solidaridad ocurre otro tanto que con el perdón. El Estado, la ley, puede indultar pero nunca perdonar. El perdón está reservado al ofendido, al dañado. También la solidaridad es imperio del alma, de la conciencia, que compromete al ser humano y que permite que se empeñe, voluntariamente, por el bien de los demás.