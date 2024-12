Mensaje a los catetos españoles

Hace varias glaciaciones, cuando yo era un niño de ocho o nueve años, recuerdo que en la televisión en blanco y negro de Franco echaban un anuncio de tabaco que no terminaba de convencerme por lo absolutamente inverosímil del guión. La propaganda era de la marca Lucky, un rubio económico que gastaban por aquel entonces los que no llegaban al Marlboro o al Winston. Y el argumento, escenificado todo él en las calle del Nueva York de la época, ciudad legendaria que no había pisado jamás ningún español salvo Jesús Hermida, se desarrollaba en una única escena.

En ella, un par de yanquis que caminaban por la Quinta Avenida se quedaban alelados mirando a una pareja de españolitos que se cruzaban con ellos en dirección contraria y con sendos pitillos humeantes entre los labios. Luego, tras un par de segundos de silenciosa y admirada observación, uno de los neoyorquinos le espetaba al otro: "¡Ellos fuman Lucky!". A pesar de mi tierna edad, ya veía que aquello no podía ser de ninguna de las maneras. Aquel spot, tan ridículo incluso a ojos de un simple niño, era una cosa hecha por catetos y para catetos en una España acomplejada y aislada, la de mediados de los sesenta, que venía de pasar hambre. Bien, pues yo ando ya pensando en arreglar los papeles para cobrar la pensión mínima por el régimen de autónomos, pero el asunto sigue igual. Y no me refiero al tabaco sino a los catetos.

Las interminables ristras de autocomplacientes ridiculeces que estoy leyendo estos días en la prensa, todas a raíz de los elogios en The Economist a la economía hispana, lo certifican. Es el "ellos fuman Lucky" aplicado al modelo productivo. No sé qué da más vergüenza ajena, si lo de ahora o lo de entonces. En cualquier caso, voy a cerrar esta nota con un simple dato estadístico, solo uno, para todos esos catetos felices. Mirad, catetos, entre 1995 y 2024, la productividad del trabajo en Estados Unidos ha crecido un 54%. Y en España, un… 5%. Ya está dicho todo.