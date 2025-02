No le digáis "fuck off" al barco de Pablo Barrios en el Atlético

A los grandes jugadores, sea la edad que sea la que luzca en su DNI, hay que exigirles y como creo que Pablo Barrios ya es un gran futbolista y lo va a ser aún más, toca darle una merecida colleja. Eso sí, sin matarle. Nada de decirle el "fuck off" tan de moda a Barrios, porque confundir exigencia con insultos es una cosa que ya se ha convertido en habitual en el mundo del fútbol y que, para mí, invalida cualquier opinión por muy "constructiva" que la misma pretenda ser.

La realidad es la que es con Barrios. Se equivocó. Mucho. Por segunda vez. Ante el Bayer y ante el Celta. El partido frente a los gallegos se fue por la roja a Barrios y, duela o no, es lo que hay. Si estás en el primer equipo y en un grande tienes que estar en los elogios y también en las críticas y ante el Celta con uno menos desde el minuto 5, el partido se rompe cuando se equivoca Pablo. Porque hay partidos en los que se te escapa el premio porque has jugado mal, no has estado bien o porque te ha sobrepasado la presión de ser líder, pero ese no fue el caso del Atlético. Incluso jugando con 10 desde el minuto 5, el Celta no le hizo nada al equipo del Cholo salvo el penalti que dio lugar al gol y eso demuestra que no fue falta de fútbol sino de aire. Ahora bien, repito, nada de decirle un ofensivo "fuck off" a Pablo Barrios.

Lo de Barrios es bastante más sencillo de lo que parece y estamos, sin duda, dándole demasiadas vuelta al tema. Ha cometido dos errores y toca hacerle ver, aunque creo ya lo sabe él perfectamente, que no se puede repetir. Así de fácil. Hay además otros compañeros esperando para jugar y quizá ahora haya llegado su oportunidad. Pero, por favor, que nadie mate a Pablo Barrios porque lo digo hoy que parece más difícil decirlo: el Atlético es infinitamente mejor cuando Barrios está sobre el terreno de juego y volverá a ser titular. No va conmigo esto de pedir castigos eternos. Ojo, sí castigos de aprendizaje y es lo que toca. Creo que el Cholo hará lo segundo y no lo primero ya que él mismo sabe que el Atlético, su Atlético, es mejor cuando juega Pablo.

Mantengo el hecho de no bajarme del barco de Barrios. Eso sí, ese barco, de momento, hay que dejarlo amarrado en puerto unos días para que vuelva al mar en las mejores condiciones. Ahora toca crítica, dura y con un castigo que quizá haga que otro compañero se gane el puesto que Pablo ha dejado huérfano con su expulsión, pero nada más. Tranquilidad y normalidad ante una situación habitual en el fútbol. Y por supuesto, no insultar al jugador, que hay ‘niños’ a los que parece que les han quitado el juguete con 3 años en Twitter o Instagram. Se puede exigir sin insultar. De hecho, el insulto ya invalida cualquier opinión a mi parecer. El problema es el de siempre, que el 90% del Atlético lo hace sin insultos y el otro 10%, redes sociales mediante, grita y berrea tanto que se les oye más. Por eso siempre digo que restan. ¿Soy un reparte carnets? Pues sí, lo seré y no tengo ningún miedo por decir que ese 10% sobra y resta en el Atlético de Madrid. Del barco de Pablo no me bajo, pero del barco de ese 10% sí.

Siguiendo la estela del tema Barrios sigo oliendo a equipo grande en el Metropolitano. A pesar del empate y de no recuperar el liderato. Este Atlético da señales de algo importante. Su pulso suena a, como dijo Simeone, "gladiadores" en un coliseo. Estos luchan por su vida, señoras y señores. Estos corren. Estos no se amilanan. Estos quieren tocar metal este año y si toca agachar el culo para defender más de 90 minutos, se agacha sin problemas. El partido ante el Celta lógicamente no fue vistoso, sin embargo, este tipo de encuentros fabrican campeones. Los forjan. No es nada fácil mentalizarse de que desde el minuto 5 debes defender sin cometer errores para tener luego 2 o 3 opciones claras como mucho. No es nada fácil meterse eso en la cabeza. Porque el jugador quiere tener el balón, llevar la iniciativa en casa y buscar ganar por 2-0 o 3-0, pero cuando veo al Atlético meterse debajo del escudo como uno solo para clavar la espada cuando el rival baja la guardia, ahí es cuando veo a un Atlético gladiador que quiere ser campeón. Veo eso en el Metropolitano. Les aseguro que lo veo y eso me hace ser optimista.

La verdad es que hoy habría sido más fácil hablar de grandeza en el Atlético si al golazo de Sorloth se hubiese unido un 2-1 épico, pero es que sigo pensando lo mismo con el 1-1. No me cambia nada el resultado. Guarden este partido. Guarden este punto. Un punto ganado como gladiadores puede darte una Liga, se lo aseguro. Con solo un punto más que tus rivales la ganas sin pensar en otros cálculos. Por eso les recomiendo que no olviden lo que se corrió el día del Celta con 10, porque quizá ese espíritu haga que no olviden la temporada 2024/2025. Partido a partido.