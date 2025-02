Un presidente sin margen

Ahora hablaremos del margen que no tiene, pero digamos que sí tiene algún ministro/a que le justifique suponiendo razonable lo que no lo es.

Me estoy refiriendo a la Ministra de Defensa, Margarita Robles, quien ha asistido a la reunión interministerial en Bruselas, presidida por Mark Rute, para definir la necesaria defensa de Europa y los medios para garantizarla.

A decir de Mark Rute, Secretario General de la OTAN, que motivos tiene para saber de qué habla, la Organización no podría defender a Europa, caso de que Rusia, o potencia semejante, atacasen a los países europeos, dada la inferioridad defensiva de éstos.

Para esa eventualidad –cada uno puede calcular su grado– el señor Rute considera que es imprescindible incrementar el gasto en defensa para corregir la situación actual, pues, la agresión es tanto menos eventual, cuanto mayor la inferioridad defensiva.

Por ello, el señor Rute pide a los países europeos que inviertan, al menos, hasta un 3% de su Producto Interior Bruto en armamento y en adiestramiento del personal. Esto supone, aumentar las inversiones del 2%, comprometido en 2014, alnuevo umbral que se presentará, para su aprobación, en la cumbre del próximo verano en La Haya.

El pasado lunes, en la reunión de jefes de gobierno del Eurogrupo en París, se planteó la urgencia de tal necesidad, como del gasto. El tono contundente de la Presidenta Ursula von der Leyen, habitualmente tan comprensiva y tolerante, sorprendió a propios y extraños.

De nada podían servir las escuchitas, las sonrisas ni los arrumacos, por lo que el presiente Sánchez, ejerciendo una vez más de oveja negra, reconoció que España ni siquiera puede precisar cuándo alcanzará el 2,0% del PIB, cuando ya se hablaba del 3,0%. Por lo visto, aquella promesa de alcanzar el 2,0% en 2029 se sustituyó en Paris por no saber cuándo.

Ya en Bruselas, la ministra Robles había advertido que, pese a España ser un aliado fiable de la Organización, carece de margen para doblar el gasto en defensa.¡Interprete cada cual el sentido de ser un aliado fiable!

El presidente Sánchez debería conocer –asesores le sobran– un refrán valenciano, que traducido dice: "Quien no guarda cuando tiene, no come cuando quiere".

Desde su primer día, Pedro Sánchez ha optado por el gasto desmedido. Su primer gobierno fue de 22 ministros/as (tres, con vicepresidencia), incrementando con nueve, los trece ministros/as del último gobierno de Rajoy; después, se añadirían 800 altos cargos y asesores designados. ¿Qué razones hubo, si no era el gasto por el gasto?

Cuando los españoles sufren un mayor esfuerzo fiscal, la deuda ha crecido siendo en el tercer trimestre de 2024 de 1,64 billones de euros, un 104,30% del PIB, y 33.522 euros por habitante. Cuando, en 2017 (último año Rajoy), la deuda fue de 1.18 billones de euros, un 101,20% del PIB, y 25.379 euros por habitante.

Y dice la ministra Robles que el presidente Sánchez no tiene margen para doblar el gasto en defensa. ¡Claro, ya se lo ha gastado todo! Mientras, cada español debe, en 2024, 8.143 euros más que en 2017.