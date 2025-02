Oughourlian se rebela

El armenio que se ha hecho cargo del grupo Prisa para que El País y la SER le sigan la corriente a Sánchez ha venido sirviendo al señorito con lealtad pastueña y parecía incluso dispuesto a gastarse el dinero que no tiene en montar "Tele-Pedro", arma fundamental con la que el resiliente espera ganar las elecciones de 2027. De repente, el franco-libanés se ha rebelado y ha destituido de un plumazo a todo el que viniera recomendado de Moncloa, incluido José Miguel Contreras, el hombre destinado a dirigir Tele-Pedro. ¿Qué ha ocurrido?

Las informaciones hablan de que PRISA debe mucho dinero y que la compañía no sería viable si emprende el proyecto de una televisión que el Gobierno va a financiar con los millones apenas necesarios para arrancar. Se sugiere que la reestructuración de la deuda es incompatible con Tele-Pedro. Los acreedores exigen abandonar el tema y por tanto hay que prescindir de quienes lo han defendido en el seno de la compañía.

No es creíble. Prisa está entrampada hasta las cejas desde los tiempos de Indíbil y Mandonio y el plan Tele-Pedro lleva en marcha muchos meses y nadie del entorno de Oughourlian había dicho ni pío. El empresario viene sirviendo con lealtad al marido de Begoña ayudándole incluso a hacerse con el control de Indra. Salvo que Sánchez esté a punto de caer, algo que por muy deseable y conveniente que sea no parece que vaya a ocurrir, tiene que haber otras razones que la prensa económica no ha acertado todavía a descubrir.

La única cosa que ha cambiado en las últimas semanas en el turbio piélago de las relaciones del Gobierno con las grandes empresas españolas es la defenestración de Álvarez-Pallete, no obstante haber sido un fiel escudero del desagradecido caballero. Con Pallete, Sánchez rompió la norma del PSOE, común en las organizaciones criminales, de premiar con largueza los servicios y castigar con inclemencia solo a los que se oponen o resisten, que no fue el caso del anterior presidente de Telefónica. Y es posible que Oughourlian haya pensado que, si la devoción incondicional no basta ya para estar al abrigo de la ira del presidente, a él no le va a pasar lo que a Pallete.

En cualquier caso, abiertas las hostilidades, ésta es una guerra que Sánchez no puede permitirse el lujo de perder. Lo de Tele-Pedro no es problema porque los millones que se perderán con ella los puede despilfarrar Telefónica. Y El País y la SER siempre puede comprarlas un tercero por cuenta de Moncloa si el empresario rebelde no termina aviniéndose a razones. Pero quedaría sin atender el mayor de los problemas y es que Sánchez no puede tolerar, mucho menos en la situación de debilidad parlamentaria en la que se encuentra, que ningún empresario se le suba a las barbas. Mucho menos uno del que depende gran parte de la imagen que del presidente nos llega a los españoles. De modo que Oughourlian ya puede apretarse bien los machos y prepararse para la que se le viene encima. A los demás nos cabe disfrutar del combate, que ganará Sánchez, por supuesto, pero ya veremos si no acaba con la nariz rota, la ceja abierta y el pómulo entumecido. Nos freirá a impuestos y romperá la nación, pero al menos que acabe con la cara molida a tortas. No es bastante consuelo, pero nos alegrará el día.