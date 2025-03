De Aznar a Sánchez

No le ha gustado a Aznar la comparación hecha por el gobierno de Sánchez entre su famoso Pacto del Majestic con el separatista Pujol, aún sin haber sido juzgado de sus robos a la Hacienda Pública y otros presuntos delitos, y la entrega, cesión o cambalache del control, como mínimo, de la frontera Nor-Este de España al delincuente Puigdemont, fugado en Bélgica. Es tan comprensible el enfado del viejo político, admirador de Putin, como poco risible el chiste bobo del final del editorial de FAES El huevo y la castaña: "Los Pactos del Majestic y este desastre…¿son lo mismo? Un consejo para la siguiente trola en la próxima rueda de prensa: señor ministro, señora ministra, cuidado con pillarse los dedos con las analogías, no sea que algún militante despistado crea que están presentando al presidente Aznar como antecedente de progreso."

Claro que no son análogas las cesiones que hizo Aznar al separatismo catalán y las de Sánchez, pero nadie en su sano juicio político puede negar que Aznar marcó el inicio de una deriva política que ha llevado a la nación española a su casi inexistencia. Eso es lo más grave; por lo tanto, señores de FAES, un poco de prudencia política. Aznar fue un precedente, y no poco relevante, de lo que ahora vivimos: hacer depender la gobernabilidad de España de los separatistas. Puigdemont es, sí, el heredero principal de Pujol. Los dos representan lo mismo: la idea fija de matar a España, o mejor dicho, de convertir a todos los españoles en rehenes de las miserables élites políticas de Cataluña.

Pero, aunque duele decirlo, hay algo más grave que entregarse a los separatistas, es no saber hacer Oposición a un gobierno sin legitimidad alguna para estar en el poder. Se quejan los muchachotes de La Moncloa y los espías del CNI, entre ellos algunos profesores de universidad, de que no es justa la crítica al gobierno de Sánchez que hace hincapié en su absoluta carencia de legitimidad para estar al frente de un gobierno. Según ellos, la "legitimidad" se la da la suma de votos, aunque ellos nunca se plantean que esos sufragios procedan de opciones políticas radicalmente diferentes. Sí, está deslegitimado por completo un gobierno de España que pacta su investidura con opciones políticas que solo pretenden la desaparición de la unidad del Estado-Nación. ¿Es eso legal? Quizá. Aunque la cosa es también muy discutible; la simple suma de escaños, en el Congreso de los Diputados, da sólo una apariencia de "legalidad" a un presidente de Gobierno que hace exactamente lo contrario de lo que está en su programa político y prometió a sus electores.

Todo eso es muy sabido, pero, por desgracia, muy poco explicado a la población, exactamente ahí es donde debemos situar los grandes defectos de la Oposición del PP al desgobierno de Sánchez. Y no se le "explica", dicho en corto y por derecho, porque la casta política pepera, o sea, la dirección del PP, prefiere una población pasiva a un ciudadanía activa. Sí, sí, el PP tiene absolutamente desmovilizada a la ciudadanía española. Hace una Oposición no sólo de baja intensidad sino que, de vez en cuando, pacta con el Gobierno asuntos impresentables. Y, precisamente, por eso es tan importante que no se hagan chistes malos sobre un gobierno absolutamente deslegitimado. Mejor sería que el PP recordase críticamente su pasado, o sea, terminase definitivamente con esa tendencia a pactar con los enemigos de la unidad de España, llámese PNV o las sucursales de Pujol, e iniciar un nuevo camino político acorde con la tercera fuerza política de España, VOX.

O el PP da un giro radical a su política de Oposición o pronto la mayoría de sus votantes le preguntará: ¿cuál es su responsabilidad en mantener a Sánchez en el poder?, ¿por qué es su oposición tan endeble a pesar de tener tanto poder en el Senado, en las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos? Y, sobre todo, ¿por qué el PP pacta todo con el PSOE en la Unión Europea? Ay, ay, el PP y sus vínculos con el Partido Demócrata de los EE.UU. no dan miedo sino que provocan asco.