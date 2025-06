Cansados de Petro

Decíamos días atrás que el paro nacional promovido por Petro, aunque ahora lo niegue, iba a ser un fracaso total porque ya son pocos los dispuestos a someterse a pequeños sacrificios como el de recorrer unas pocas cuadras, al sol y al agua, con el fin de apoyar un proyecto de cambio verdaderamente fracasado por tanta corrupción y ramplonería. Solo se movilizan en su apoyo grupos prepago, como los indígenas, los contratistas gubernamentales, los sindicatos y pocos más, siempre que sean trasladados en buses fletados y tengan refrigerios y viáticos garantizados.

Es decir, es que a pesar de que las encuestas señalan un supuesto respaldo que supera el 30%, ya este Gobierno no moviliza masas de forma espontánea, como sería lógico si sus resultados generaran satisfacción entre la gente, en vez de esa inconformidad por la gran cantidad de casos de corrupción que se conocen a diario y que tienen como origen la mismísima Casa de Nariño; por la cantidad de desatinos de sus funcionarios ineptos e inexpertos; y por la vergüenza que produce un líder con pies de barro que es preso de sus adicciones y se pierde por días enteros, como el pasado fin de semana, entregado de lleno a sus vicios, como el alcohol, las drogas sicotrópicas y la depravación sexual.

Claro que el fracaso del paro no puede entenderse como que este Gobierno ya está derrotado y que dentro de un año va a recibir una muerda en los próximos comicios con la que los colombianos le van a cobrar de manera ejemplarizante los innumerables errores cometidos en sus cuatro años y el pésimo resultado de su gestión. Eso sería maravilloso y hasta lógico, pero no es otra cosa que pensar con el deseo. Y mientras la oposición marcha desunida, y en el petrismo pululan candidatos tenebrosos como Roy Barreras, en Palacio siguen trabajando sin prisa pero sin pausa para crear las condiciones anormales que le permitan a este anormal, o a quien él designe, seguir en el poder

A otro presidente cualquiera que se comportara como este sujeto y que tuviera tan abominable desempeño, ya lo habrían tumbado del poder. Si fuera de centro o de derecha, las hordas terroristas de las 'primeras líneas' ya le hubieran incendiado el país con la anuencia de gentes llanas cansadas de tanta y tan mediocre perversidad. Pero la izquierda tiene experiencia en hacer lo que les da la gana y seguir muy campantes; lo de ellos no es política sino religión, y tienen muy bien ubicadas sus fichas como para asegurarse de que sus planes no se descarrilen por minucias. Por eso, el Gobierno se hizo a su Fiscal, por eso neutralizó al Consejo Nacional Electoral y a la Comisión de Acusaciones, por eso ya va haciendo mayoría en la Corte Constitucional... Para eso es que tiene guardado tanto dinero sin ejecutar, con el que va a engrasar las maquinarias en su momento, y por eso muestra tanta avidez para cobrar impuestos hasta de manera anticipada, como la retención en la fuente de 2026. ¿Será legal cobrar un impuesto que aún no se ha causado? En fin.

No obstante el fracaso del paro, Petro se salió con la suya en lo tocante a la Reforma Laboral. Le dijeron No a la Consulta, pero por miedo a un paro que de todas maneras se presumía raquítico, en el Senado le aprobaron prácticamente la misma Reforma lesiva para la economía que su Gobierno propuso. Sí, es cierto que la Consulta podía ser un arma más peligrosa que la Reforma y era menester desactivarla. Pero, como dice el refrán, no se puede matar al tigre y asustarse con el cuero.

No se sabe, entonces, si esta especie de colaboracionismo fue solo por miedo o si hubo algo de complicidad, pero se le entregó a Petro un triunfo que ahora le corresponde a la plenaria del Senado moderar: la Reforma Laboral que acabará con más de medio millón de empleos y estimulará la informalidad. Ojalá los senadores actúen sin miedo y hagan respetar la separación de poderes. Viendo las imágenes de la Plaza de Bolívar vacía y las lánguidas marchas en que participaron 20.000 personas en unas pocas ciudades, deberían negarse a aprobar a golpe de pupitre una reforma que no le sirve a Colombia.