Twitter Atlético descubre al agente de Julián Álvarez: ¿Se vivía mejor con Richard Núñez?

Twitter Atlético. ¡Qué jungla! Por momentos maravillosa con gente que suma, exige y defiende al Atlético de Madrid y por otra con puperos de pura raza que cada vez que sopla el aire en cualquier dirección anticipan el apocalipsis sin posibilidad de salvación. Ahora el nuevo tema a debatir en Twitter Atlético es el agente de Julián Álvarez, Fernando Hidalgo. El susodicho atendió ayer a Jota Jordi en la sección culé del Chiringuito para elogiar al club azulgrana y decir que nunca se sabe lo que pasará en el futuro. ¿Pueden ser estas las declaraciones más sorprendentes de la historia del fútbol? No, lógicamente. Es una agente, haciendo de agente, moviendo a su futbolista como agente y siendo a fin de cuentas... un agente.

Vamos a dar información a los seguidores del Atlético de Madrid y no histerias, apocalipsis y gritos en la noche con la luna llena de fondo. Fernando Hidalgo hizo exactamente lo mismo el año pasado para que Julián cambiase Manchester por el Metropolitano. Subastó al jugador a todos los equipos potentes de Europa y solo las ganas de Julián de llegar al Atlético determinaron el destino que tiene actualmente. Ganas por cierto que sigue teniendo el argentino de triunfar como colchonero, es decir, que no se mueve de aquí. Sorprenderse ahora de que Hidalgo moviese, mueva y moverá al jugador es vivir en los mundos de Yupi. Lo que ocurre es que el año pasado Hidalgo nos caía muy bien porque enfadó a los del City y ayudó a los del Atlético, pero ahora que ocurre al revés, nos indigna y pedimos que Julián le eche. Pues el mundo no funciona así y menos el de los futbolistas.

La realidad es que los grandes jugadores vienen con agentes insoportables que los subastan cada año. ¿Quieres grandes jugadores? Pues, por desgracia, esto es lo que hay. No hay que vivir angustiado todo el día. El agente de Julián hizo esto mismo para traerlo a Madrid en 2024, pero lo estuvo moviendo años y años sabiendo que algún día saldría del City. ¿Quiere decir esto que Julián el año que viene no estará en el Metropolitano? Lo dejo claro: Julián el año que viene jugará en el Atlético de Madrid. Más claro, agua.

Aquellos que están vendiendo su histeria habitual en Twitter, porque no saben vivir sin el puperío con el que ganan likes, y que van diciendo que el agente de Julián se mueve porque el Atleti no ficha os están mintiendo. Solo es otra forma más de ampliar al resto el estado de histeria y pre apocalipsis en el que viven ellos. Lo movía igual en el City y fichaban, gastaban millonadas y lo ganaba todo. El Atlético debería fichar, ahí estamos todos de acuerdo, pero evitad a aquellos que se tropiezan por la calle y dicen que la culpa la ha tenido el Atleti por no fichar. A este paso hará calor en verano porque el Atlético no ficha o habrá tráfico en Madrid en hora punta porque Baena aún no ha firmado. En serio, calma.

Visto el panorama, la pregunta es: ¿Se vivía mejor con Richard Núñez? ¿Volvemos a ese gran Atlético en el que no se conocían los nombres de los agentes porque los únicos cracks que sonaban en el Manzanares eran los chasquidos de alguna lesión? Con el delantero uruguayo fichado del Grasshoper no pasaban estas cosas. ¡Ese es mi Atleti, dirán! Por favor, seamos serios. ¿Quieres estrellas? Pues tienen agentes. ¿Quieres jugadores que sean titulares en cualquier equipo del mundo? Tienen agentes. Y os digo una cosa, prefiero tener jugadores que me quieran quitar todos los veranos que otros a los que no puedes colocar ni en Arabia. Twitter, vaya jungla.