JP (¿será Dolset?) y la operación Peinado

La cloaca sociata tiene entre ceja y ceja a jueces y fiscales. Sociata es despectivo y lo empleo porque hay socialistas honestos. Estos que nos ocupan son sociatas mafiosos. La señora Leire Díez, al darse de baja del PSOE, hace como los niños cuando los pillan en un estropicio, que se tapan con una manta y creen que ya no los ven. Me doy de baja del partido y asunto arreglado. Estaba escribiendo un libro. ¿Ven? Aldama es un bruto y no aguanta una broma, ella solo le amenazó con… El PSOE calla a la espera del nuevo escándalo. "La vanidad, escribe Montaigne, reside en nosotros de manera tan viva y arraigada, que ignoro si jamás hombre alguno ha sido capaz de desembarazarse de ella por completo". En Leire y Javier Pérez Dolset, la vanidad hace estragos. Están de gira por las teles. Cuando se aburran de ellos terminarán de extras en la Familia de la Tele, contando a Belén Esteban sus andanzas por las cloacas. Hay que felicitar a José María Olmo, de El Confidencial. Es una victoria para la información libre y la defensa de la democracia. Antes de continuar, si es usted un lector que se incorpora por primera vez a este interesante serial, podrá ponerse al día aquí.

Estaba escribiendo la columna y me dije: "echa el freno, Madaleno", no te vayas a columpiar y no sea don Javier el que escribe esas cosas. Aprovecho, ahora que se ha convertido en un personaje público, para preguntarle y que él diga lo que tenga que decir, si quiere decirlo. Primero, los antecedentes. Por esas casualidades que tiene la vida, un conocido me ha proporcionado algunos documentos que, si estuviesen escritos por un clan mafioso te parecería normal, pero no… Me aseguran que los ha escrito el señor Dolset y todo parece indicar que así es. Pero, les soy sincero, el contenido es de una zafiedad obscena. Lo lees y ves a un extorsionador que no pone acentos. Me cuesta trabajo creer que un señor, tan señor, millonario, empresario audaz, educado y pinturero, haya parido algo así. Reproduzco algunos párrafos.

El documento se encuentra en un drive de Google (224 gigas ocupadas de 2 TB. No reproduzco la dirección, pero tiene tropecientos caracteres) con carpetas cuyos títulos harían feliz a la concurrencia. El fichero en cuestión, con el explícito nombre de PRIMERA FASE PEINADO.docx, consta en el drive como propiedad de JP. Del tal JP (que puede ser Javier Pérez, pero a lo mejor no), aparece en los metadatos del drive una dirección de correo que se corresponde con el correo corporativo de una empresa en la que el señor Javier Pérez Dolset participa accionarialmente. Seguro que es una coincidencia. Pero hay otra. Miro en los metadatos del archivo y la fecha de creación es el 15/05/2024 20:19 y el autor Javier Pérez. ¿15 de mayo? A las tres semanas de reunirse él y Leire con Santos Cerdán. Les reproduzco (literalmente, respetando las faltas de ortografía) partes del texto. Esto huele a cloaca sociata.

"Se va a denunciar en cascada a todos los elementos de la cadena que llevaron al Tribunal Constitucional a decretar que la detención y prisión incondicional por 14 meses de NV fue ilegal (NV son la iniciales de Nervis Villalobos, viceministro de Energía Eléctrica con Hugo Chávez, cuya causa se llevó por el juez Peinado). Denuncia al Policía instructor de la UDEF 1--.--9 cuyo informe sirvió de base para la causa. Denuncia al Fiscal Grinda por dar validez a los informes anteriores sin verificarlos. El fiscal Grinda pidió la detención y entrada en prisión de las víctimas sin verificar su contenido, a pesar de que fue advertido de que era FALSO. Adicionalmente, se presentarán denuncias y testimonios siguientes: El Fiscal Grinda hizo desaparecer una causa completa del juzgado contra el en un caso de pedofilia (Operación TELEMACO), usando a la Guardia Civil y su influencia. El fiscal Grinda acoso y abuso sexualmente de una niña de 15 años, usando su influencia para impedir que la víctima se personara en el procedimiento…". Si esto lo ha escrito usted, señor Pérez Dolset ¿formaba parte de ese trabajo de investigación de su compadre Leire o era una iniciativa propia? ¿Qué interés tenía en el caso del ciudadano venezolano Nervis Villalobos? ¿Le parece a usted bonito hacer estas cosas a su edad?

Sigamos con las iniciales JP. El drive de marras tiene carpetas con nombres tan sugerentes como AAA DENUNCIAS LUZÓN. En esta, la última modificación (de la que tengo constancia) es del pasado 3 de abril y el propietario el tal JP ¿Cuáles serán esas denuncias contra un tal Luzón? ¿Sera el fiscal jefe anticorrupción? Solo lo sabremos cuando lo pida la Justicia, si es que lo pide y no lo han borrado antes.

Hay también un fichero con el inquietante nombre de Teresa Palacios-AN-Comida 17.10.07.mp3. El propietario también JP. ¿Será lo que parece? Una grabación realizada a la jueza de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios. Otro documento: Auto solicitando información cuentas bancarias de Ábalos y solo estoy mencionando una pequeña parte en las que aparece usted (perdón, JP) como propietario. Cuando escribo estas cosas tan turbadoras (no estoy acostumbrado, lo mío es más de Pepe Álvarez y la Yolanda), tengo ocurrencias estrambóticas. De tanto JP se me ha ido el sentido a Pepe da Rosa cantando "Del Cabo de Gata hasta Finisterre, hay que ver la gente cómo está con JR pero ha sido pasajero. Sigo

Si me permite una última pregunta, señor Dolset… Es una duda que tengo desde hace años y aprovecho la oportunidad. En octubre de 2023, usted envió un mensaje de guasap a un funcionario del Estado en el que escribió algo así como que tenía una vía para sacarle de "esa mierda". Coincidían las fechas, según me han informado, con los contactos que mantenía con abogados de prófugos independentistas y condenados por el proceso separatista catalán -por lo que parece está en todas las salsas que apunten contra el Estado español-. Pero ¿me podría aclarar qué vía era esa que tenía para sacarle de la mierda? ¿Le copió la idea su compadre Leire y ofrecía lo mismo? Si no se acuerda, en la próxima entrega le doy más detalles. No quiero hacer espóiler.

Continuará… no se pierdan la última.