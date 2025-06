Cerdán, Leire y Dolset: la cloaca socialista miente

Esta es la crónica de cuándo y de quiénes formaron una banda para recabar información sobre jueces, fiscales, guardias civiles y medios de comunicación. Está contada por uno de ellos que, según afirma, la abandonó en sus comienzos. Sus objetivos se han conocido ahora, gracias a los periodistas de El Confidencial y El Mundo.

Pero antes de conocer más detalles… abramos una de esas puertas que salen en El Ministerio del Tiempo y observemos lo que está sucediendo en un despacho de la sede socialista de Ferraz. Un hombre, ataviado con un mandil, levanta la escuadra que tiene en su mano derecha. Es Txema Oleaga, el Gran Maestro de la Gran Logia de España y senador del PSOE. Exclama imperativo: ¡Abandona este cuerpo! ¡Yo te expulso espíritu maligno! ¡El poder de Sánchez te obliga! El Gran Maestro insiste: ¡El poder de Sánchez te obliga! Ni por esas. Un súcubo ha enajenado al secretario de Organización socialista. Desde hace unos días, Santos Cerdán tiene convulsiones, maldice en arameo, catalán y euskera. Nadie quiere entrar en su despacho de Ferraz: una neblina de sobrenatural frialdad les atraviesa. En los lavabos, los empleados de la ejecutiva cuchichean: "ha sido por lo del expediente informativo a Leire". Es ficción.

Todo comenzó una aciaga tarde, a finales de abril del año pasado… Faltan pocos minutos para la medianoche de 24 de abril de 2024. Mientras habla con Santos Cerdán, la socialista Leire Díez chatea con otra persona. Están organizando una reunión para el día siguiente y quiere saber si pueden disponer de unos audios. Esa persona es la periodista Patricia López. Le confirma que tiene todo organizado y quedan citadas. Leire es una militante de confianza de Santos Cerdán. Una de esas personas a las que el aparato del partido les encarga los trabajos especiales. Los que la dirección negará conocer. No tienen cargo orgánico, ni reciben retribución directa del PSOE.

El pasado viernes 3 de mayo, el empresario Javier Pérez Dolset -superhéroe del TBO-, entrevistado en un programa de televisión, señala a Patricia López como la persona que coordinaba en sus inicios una banda que, según se ha sabido, tiene entre sus objetivos buscar munición para "matar" a un teniente coronel de la Guardia Civil, para arruinar la vida a un fiscal… La mención a Patricia López, que no aparece en las grabaciones y aparentemente permanece alejada, parece un intentó de involucrarla. De utilizar su reputación en sectores de izquierda e independentistas como coartada a los tejemanejes de los fontaneros socialistas. Contacté con ella y me contó su historia. Le pedí veracidad contrastable. Accedió y continuamos la conversación.

25 de abril de 2024. Leire está en Bilbao y ha conseguido plaza para un vuelo a última hora de la mañana. Iberia tiene uno operado por Air Nostrum que sale de Sondica a las 13:30. Se citan en un restaurante enfrente del PSOE, "a la derecha, con pinta de tasca, pero bien, y las mesas muy juntas", lo describe Patricia. La esperan la periodista y Pérez Dolset. Un piscolabis. Cruzan la calle Ferraz y se dirigen a la sede de la Comisión Ejecutiva Federal. No se les pide identificación en la entrada. "Nos están esperando, venimos a ver a Santos", masculla Leire.

Suben a la última planta. "Un pasillo estrecho; a la derecha están las secretarias y los ascensores. A la izquierda, los lavabos y una ventana donde salí a fumar". ¿Conocías a Cerdán?, le pregunto a Patricia "No. Tengo su número y le había enviado alguno de mis artículos". Una mesa alargada. A la derecha de Santos, ella; a la izquierda, Leire. Junto a Patricia, Ion Antolín, director de Comunicación del PSOE. Enfrente, Juan Francisco Serrano, secretario adjunto de Organización de la ejecutiva federal, y Dolset. Tiene buena memoria. Se agradece.

Patricia ha propuesto la reunión a Leire porque está convencida de que las cloacas urden una operación contra el presidente. No se trata solo de la derechona: las presiones vendrían también de sus compañeros socialistas. Le digo que me parece poco creíble, pero ya saben eso de que hay enemigos a muerte y luego están los compañeros de partido. Le pregunto si esto lo dijo delante de Cerdán y me lo confirma. Insisto porque me parece inverosímil, pero ella lo corrobora. Esto es muy grave. En una reunión donde hay personas ajenas al partido, el secretario de Organización escucha, de alguien al que no conoce, que hay compañeros del entorno de Sánchez involucrados en una operación contra él y… ¿no se levanta y les enseña la puerta? Si no lo hace es que da crédito a la información. La reunión duró varias horas. Cuando acabó ya había anochecido.

"Le dimos a Cerdán unos audios de Villarejo en los que menciona las grabaciones en las saunas. Ellos se lo enviaron a El País esa misma tarde", continúa Patricia. Al día siguiente, José Manuel Romero, subdirector del periódico, firma una información que titula; "Una persecución a la familia de Sánchez que inició la 'policía patriótica' del PP hace 10 años". Aquí termina la primera fase de la operación "Cloaca Socialista". A instancias de Cerdán se formó un grupo de trabajo y Patricia López proporciona acceso a la información de la que dispone. Según afirma, se mantuvo al margen. "Se reunieron al día siguiente en Ferraz y también asistió Juan Manuel Serrano (el que arruinó a Correos)", concluye. Ella le envía un mensaje a Cerdán disculpándose por no poder asistir.

Este ha sido el resumen de un par de horas de conversación y algún intercambio de mensajes. Confirma lo que suponíamos, pero era necesario oírlo en boca de uno de sus protagonistas. La conclusión es que hay una banda organizada, con objetivos y medios, que se creó tras una reunión con el secretario de Organización socialista en la sede de Ferraz. Que la identidad de algunos de sus componentes ha sido desvelada y que mienten para ocultar sus propósitos. Que chapotean en la inmundicia y bordean el delito. Miente Leire, miente Pérez Dolset y por supuesto, miente Cerdán. ¿Y Patricia López? Ella cuenta una parte de la historia, la que le interesa. Está en su derecho y sabrá por qué lo hace. Pero, seguro que es consciente de que para ser creíble le falta dar un paso más: denunciar las prácticas de la cloaca socialista. Solo se necesita valor. Mientras, Cerdán seguirá convulsionando hasta que diga la verdad. Y de nada valdrá el exorcismo del maestro masón.

Continuará…