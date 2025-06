Como buen cabezón que soy reconozco a unos de los míos cuando lo veo y en este Atlético de Madrid los hay a montones. El otro día ante el PSG, el cuerpo me pedía 11 o 12 tuits fuertes sobre lo ocurrido el domingo, empezando por directiva, pasando por decisiones de Simeone y llegando a los jugadores. Sin embargo me callé, me tomé algo fresquito y dejé pasar las horas. Porque repetir siempre lo mismo cansa y no soy de esos que se rebozan en la tragedia una y otra vez para llamar la atención. Dejé pasar las horas y la verdad es que ahora tengo una visión mucho más reposada.

Eso sí, hoy voy a hablar de lo que le pasa al Atlético de Madrid a nivel general. No voy a analizar el partido ante el PSG. A mí me vais a perdonar, pero yo me dedico a analizar fútbol, no excursiones de fin de curso a Estados Unidos con los chicos de fiesta y el profe poniendo de delegados a los que más se pasean. Si el Atlético vuelve a jugar al fútbol hablaré concretamente de sus partidos. Mientras tanto, vamos con el Atlético de los cabezones.

El Atlético, para bien o para mal, depende de 3 patas. La 4ª, la afición, esta siempre y no me refiero a la de Twitter, donde sobra el 90%, sino a la verdadera afición del Atlético que no se esconde detrás de un avatar. Lo dicho, tres patas. La directiva es la más importante. Si no das armas, no pidas disparos. La segunda, el Cholo. Confío, pero le sobra cabezonería. Y tres, los jugadores. Con excusas constantes y escondidos detrás del Cholo donde se vive muy bien y se está muy fresquito.

Tres patas cabezonas a más no poder, todo sea dicho, porque ninguna de ellas está dispuesta a reconocer que se está equivocando. Aquí deben dar más todos, no solo una de las patas. La directiva debe poner fichajes, ambición y no sonreír siendo terceros. Simeone dejar de creer que ganar cambiando de ideas es rendirse a sus enemigos. Y los jugadores salir de esa burbuja cómoda de que papi les defiende en rueda de prensa y mami les pide ser 3°.

De momento el Atlético ha dejado de vivir en el partido a partido para vivir en el cabezón a cabezón. Unos no fichan porque se siguen creyendo que cuela la mentira del "vender antes de comprar". Mentira, por cierto, que iba a desaparecer con la construcción del Metropolitano, con la venta de algunos jugadores o si el equipo lograba meterse en Champions todos los años. Pues bien, el Metropolitano lleva desde 2017 en funcionamiento, se ha vendido a Falcao, Costa, Rodrigo, Griezmann, Thomas o Lucas, estás firmando patrocinadores como churros y tu equipo lleva en Champions 12 años seguidos. No sé cómo entran en el palco con los cabezones que son porque pasta hay, pero no se mueve.

Otro cabezón es Simeone. Sigo confiando en él aunque no puedo negar que últimamente me tiene preocupado. Le veo más cabezón que nunca. Eso tiene cosas buenas, como seguir creyendo en el proyecto, y cosas muy malas, como repetir ideas que no funcionan porque entiende que eso es claudicar ante sus enemigos. Empiezo a creer que cosas como ver a Griezmann de titular son perennes porque quiere demostrarle a sus haters que él no se equivocó con Antoine desde marzo hasta junio. No lo veo Cholo, sinceramente. Y soy cabezón de pura cepa, pero si algo he aprendido es que entre ganar cambiando de opinión y perder siendo cabezón... me quedo claramente con la victoria.

Ahora bien, los que tampoco cambian de opinión son los jugadores, los cuales son expertos en tirar de excusas para absolutamente todo. Cabezón Gil Marín, cabezón Simeone y cabezones los jugadores. Porque dice mucho del actual Atlético que la excusa del calor la ponga Marcos Llorente, que prácticamente vive abrazado al sol todo el año y tiene moreno, incluso en invierno, hasta el blanco de los ojos. Es como si Batman se queja de humedades en cuevas. Y no es por él en concreto, es por todos, pero ya no cuela señores. ¿En Getafe o Leganés hacía calor este año? Yo creo que no. Lo que sí creo es que nos escondemos detrás de papi Simeone y nos conformamos con las peticiones de mami Gil Marín.

En conclusión, tres patas para un banco que podría ser sólido y de momento esta cojo. El Atlético de los cabezones, señoras y señores. Alguien tiene que dar su brazo o torcer o todos acabarán con el suyo roto y quizá habría que empezar por los fichajes señor club Atlético de Madrid. Porque ya no funciona lo de "vender antes de comprar". ¿Saben por qué? Porque nadie compra ya lo que queréis vender.