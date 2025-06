¡Qué viene la derecha! Comisiones se "pertrecha"

Últimos rumores. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habría sugerido a Ana Dávila-Ponce, consejera de Servicios Sociales, la puesta en marcha de un programa de apoyo psicológico para aquellos socialistas, y personas progresistas en general, que acaban de caerse del burro -o de un guindo- tras conocerse el Informe Cerdán. "Madrid es una ciudad de acogida, a la que muchos llegan para comenzar una nueva vida. No haríamos honor a ese espíritu y a nuestra reconocida tolerancia, si a esos paisanos los abandonamos en este amargo trance", parece que dijo la presidenta. Fuentes cercanas a Ayuso reconocen que "se le partió el alma cuando supo lo de Jorge Javier Vázquez". Sabrán los lectores de Libertad Digital que el muso de la progresía era admirador de Ábalos: "Un día me encontré a Ábalos por Mediaset y le dije que era fan suyo". Y que a Cerdán le tenía en un altar: "Tanto hablaban del talante como negociador de Cerdán que en mi menté lo convertí en casi un estadista". Desde que se conoció el informe, 'Jorgeja' no es el mismo. "No he sido capaz de conectar con ningún programa de televisión en el que se trate el tema porque muero de pena…Voy naufragando entre la tristeza, la desesperación". Lo ha escrito en su blog de Lecturas. Pues Isabel le va a poner un "piscólogo" para que se recupere… y seguro que no se lo agradecen.

Congreso sindical. Con esa simpar suficiencia para el absurdo, el secretario general de la UGT, Pepe Álvarez, se mostró cauto, y sin embargo optimista, al valorar la corrupción socialista: "Mientras no tengamos determinado cuál es el perímetro de la situación, todo lo que sea avanzar me parece muy bien". Lo dijo en la apertura del 13 Congreso de CCOO donde asistió el pasado día 19, acompañado de una vicepresidenta (M.ª Jesús Montero) y cuatro ministros (Sira Rego, Oscar López, la navarra Emma Sainz -con el susto en el cuerpo- y Jordi Hereu). Pepe, que sorprendió sin su ya clásico fular, saludó a las autoridades y al cuerpo diplomático presente en la sala: el embajador de Cuba y el de Palestina. También estaba el del Reino Unido de la Gran Bretaña, sir Alex Ellis, que todavía debe estar preguntándose quién le vendió la moto (take for a ride se dice en inglés) para que asistiera. Pepe no defraudó y alertó de que vivimos en una "situación absolutamente insoportable". Todo en él es pomposo. Parece que hay una Internacional fascista que está "enfrentando a hombres con mujeres, a jóvenes con mayores" (esto es nuevo). A migrantes con no migrantes (que somos los naturales del lugar). Está preocupado porque "la derecha, la extrema derecha, necesita ruido, quiere sobre todo ruido". A más ruido más papeletas para acceder al poder y se entiende el temor de Pepe, porque España es el segundo país más ruidoso del mundo (lo dice la OMS). Y lo peor, lo que es realmente "insoportable" es que cuando lleguen al poder van a "hacer lo que quieran… Si llegan, también vendrán a por nosotros". Como para no preocuparse.

La vicepresidenta Montero intervino ante el Congreso de CCOO en representación de Sánchez, que no se encontraba con ganas. Hay coincidencia en destacar que lo mejor de su alegato fue el inicio y el final. Inicio: "Buenos días, bon día, bos día, uge… -a la oradora se le agarra el gargajo, carraspea… y continua- ugenon". Quiere decir 'egunon' pero es la vicepresidenta y hace honor a su mote: 'Gargajesús Montero'. Comparte con los presentes un mensaje de Sánchez: ¡No vamos a dar ni un paso atrás! Ella está muy decepcionada e indignada, pero con fuerzas para dar la batalla contra la derecha que, como todos saben, es la responsable de que Cerdán sea un presunto chorizo y de que haya "ministros que han guardado en pendrive, en disco duro, las conversaciones con el presidente", como le dijo Emiliano García Page a Carlos Herrera. "No es por nada, eh… pero hay que atarse los machos", remató Page. La vicepresidenta arengó a los de Comisiones y terminó a lo cubano: "Frente a lo que tenemos delante, codo con codo, ahí nos encontraremos hasta la victoria". Llevaba un vestido color rojo sin miramientos, en su estilo descocado.

Y salió el anfitrión, Unai Sordo, secretario general de CCOO. Traje y camisa negros. La sala a oscuras. Su imagen se reproducía en dos grandes pantallas con un rojo dominante. Detrás el forillo negro. Si el mensaje visual que querían trasladar los organizadores del Congreso era el de una agresividad agobiante, lo consiguieron.

Unai Sordo habla con naturalidad, tiene un discurso fluido y no es epatante. Todo lo contrario de Pepe Álvarez, que va a peor con la edad. ¿Qué dijo el secretario general de CCOO? En abierto lo de siempre: o sea, nada. A puerta cerrada (yo lo vi por un agujerito) y ante los dirigentes del sindicato, fue más explícito. "Creo que hay que tener la perspectiva del momento que puede vivir España en un plazo quizá no demasiado largo. En mi primera intervención (ante los invitados) he sido más optimista; ahora las cosas las hablamos con absoluta franqueza. La cosa pinta reguleras en términos políticos, para qué nos vamos a engañar. Digamos que hay una posibilidad de que haya un gobierno Partido Popular y Vox, digamos del 51%. Si pasa, el sindicato va a tener que pertrecharse en todos los terrenos y singularmente va a tener que pertrecharse en el terreno económico. Debemos garantizar que los costes de actividad y los costes de personal están a salvaguarda de la coyuntura política". ¡No pasarán! Ellos harán todo lo posible.

El secretario general Sordo reconoce que la afiliación sindical ha retrocedido porcentualmente. Tienen el mismo número de cotizantes de hace cuatro años, pese a que el de asalariados se incrementa. Su preocupación es mantener los ingresos por cuotas (150 millones al año) para poder hacer frente a un posible acoso de la derecha. En CCOO y en UGT, los datos de afiliados que publican no son reales. Un engaño como el importe que declaran recibir de las distintas administraciones públicas. Según Unai Sordo en los últimos cuatros años han ingresado de media de 7,43 millones. No dice la verdad. Solo en 2024 las distintas organizaciones de CCOO (Ejecutiva Confederal, federaciones, uniones territoriales y fundaciones) han recibido 34,7 millones. Son ingresos estables, así que desde 2021 a 2024 -del 12 al 13 Congreso- el sindicato habría percibido en subvenciones unos 140 millones de euros. Tiene muchos motivos de preocupación si cambia el ciclo político.

Si CCOO y UGT se suman al bunker sanchista, encargados de la agitación, deben asumir el coste de ser tratados como instigadores del conflicto social, no como los sindicatos de trabajadores que reconoce la Constitución.