¿Un pacto de Estado para acabar con los incendios?

Los equipos de agitación y propaganda de Sánchez no están dispuestos a asumir su responsabilidad alguna en los incendios que siguen asolando España. Se refugian en dos rollos de carácter ideológicos absolutamente falsos. Dicen, en primer lugar, que los incendios son causa del cambio climático. Mentira. Y, en segundo lugar, proponen acabar con ellos merced a un pacto de Estado. Mentira. Diagnóstico errático y pronostico perverso. Propios del gobierno más hipócrita de la UE, el de Sánchez. Si los del PP no consiguen desmontar estos dos "ideologemas" rápidamente, correrán el riesgo de ser tildados de necios. Ahí tienen otros dos motivos para forzar ya la dimisión de Sánchez. Si no aprovechan el error y la maldad de este Ejecutivo, los del PP demostrarían, otra vez, su inoperancia como Oposición. Alguien diría que carecen de inteligencia, aparte de no estar sobrados de agallas, para forzar unas elecciones. El PP es, pues, un partido blandito; ni moviliza a sus militantes ni es contundente a la hora de combatir la propaganda del jefe del tinglado del gobierno.

Soy escéptico, pues, sobre el poder del PP para forzar elecciones anticipadas y acabar con un gobierno autoritario, más cercano a la practicas totalitarias que a las democráticas, y siempre dispuesto a eliminar a la Oposición. Sí, el PSOE es, por encima de cualquier otra consideración, un partido, una empresa, que utiliza el Estado para mantenerse en el poder. Nunca son creíbles las propuestas socialistas, pero son especialmente sospechosa cuando se refieren al Estado. Y, sin embargo, los dirigentes del PP atiende con fruición las demandas socialistas, cuando los del PSOE les hablan de pactos de Estado. Por fortuna, en esta ocasión, los del PP no han prestado demasiada atención a la apelación sanchista para firmar un pacto de Estado contra los incendios. He ahí una señal para no desesperar de la "democracia" española.

Es acertado que el PP no haya hecho aprecio alguno de la propuesta de Sánchez sobre la firma de un pacto de Estado para acabar con los incendios forestales. Esa exigencia no es creíble. Mera propaganda. Los principales pactos de Sánchez, en los últimos diez años, siempre han sido con los "partidillos" que quieren acabar con el Estado, con España, y que lo mantienen en la poltrona de la Moncloa. En segundo lugar, nada se puede pactar con alguien que culpa de los incendios de este verano, y antes de otras catástrofes naturales o provocadas, a los mesogobiernos regionales del PP. Y, en tercer lugar, porque lejos de asumir alguna responsabilidad en las tragedias de los incendios, estas son utilizadas para atacar y eliminar a la Oposición.

Quizá sea exagerado mantener que el Ejecutivo de Sánchez es el principal culpable de los incendios de España. Pero mentiríamos si dejáramos de reconocer que sus políticas "ecologistas" contra los agricultores y los ganaderos, su obsesión persecutoria contra el mundo rural, han tenido una influencia directa en la tragedia de los incendios forestales. Por otro lado, la carencia de una Ley de Presupuestos del Estado actualizados tiene una repercusión inmediata en la política de prevención de catástrofes medioambientales. Y, naturalmente, ciertas leyes y disposiciones medioambientales y del entorno rural tienen repercusiones inmediatas y directas, a la hora de prevenir los incendios. Es obvia, pues, la responsabilidad del Ejecutivo. Sí, sí, las políticas ecologistas de este Ejecutivo, apoyado por los exterroristas de ETA, los separatistas catalanes y los comunistas "ecologetas" son responsables de la tragedia de los incendios forestales.

Fuerce, en fin, el PP elecciones anticipadas desmontando el rollo del cambio climático, aunque mucho me temo que un sector del PP es tan ecologista como los "ecologetas" del Gobierno, y niéguese de modo rotundo a firmar cualquier pacto de Estado con el PSOE, empezando por el que propone Sánchez para acabar con los incendios.