Trump, un grandioso político

Grandiosa intervención de Donald Trump en la Naciones Unidas. Quisieron reventarla. Pobres y desgraciados son los jefecillos de esa extraña organización al servicio del mal. Escaleras mecánicas detenidas, ascensores parados, micrófonos desconectados. Un truchimán hispano-comunista, Luiz Inácio Lula da Silva, impidiéndole caminar libremente hacia la tribuna de oradores. Pamplinas. Trump es un nuevo Jonás. Creían que sería devorado por la venenosa ballena y salió ileso. Fortalecido. El cetáceo está a punto de dar sus últimas bocanadas. Cuando las circunstancias sean propicias, acabará con toda esa faramalla, y lo hará causando el mínimo dolor a quienes colaboraron con el mal sin tener conciencia de lo que hacían… Pero basta de rodeos y metáforas. Lo real estuvo a la vista del mundo. Trump es compasivo. Su discurso es una tabla de salvación de la propia Naciones Unidas. Aún es posible una comunidad de naciones soberanas e independientes. Basta seguir el ejemplo de la actual administración de Estados Unidos. O eso, sí, riqueza de costumbres e ideas en Estados-Nación, o comunismo y tecnocracia, o sea, negación del individuo. No hay "ciudadanos" del mundo sin nación.

Donald Trump predica con el ejemplo. El discurso y la acción de este político caminan de la mano; y cuando aparecen las paradojas y las contradicciones, entonces rectifica. Coherencia y autocrítica son cualidades que adornan a Trump. Quedaron de manifiesto en su propuesta principal: o Estados-Nacionales o gobiernos totalitarios basados en Estados-Partido tipo comunista, como el de China y Rusia, o tipo tecnocrático como el de la Unión Europea. El Estado-Nación sigue siendo la fuente de salvación del mundo. Tiene límites, sin duda, pero aún no ha aparecido una alternativa mejor. Por lo tanto, si la política es tener una idea del Estado dentro de la Nación, como dirían los clásicos del liberalismo, entonces no hay mejor política en el mundo que el discurso de Donald Trump en la sede Naciones Unidas.

O se sigue su ejemplo o moriremos de asco en la etapa más oscura y siniestra de España y la Unión Europea (la mayoría de nuestros gobernantes hacen sonrojar al más pintado). El gobierno de Estados Unidos está dando, sí, una lección al mundo de lo que es un Estado-Nacional: ley, seguridad y fronteras para proteger a los nacionales y a los emigrantes. No hay otra salida. Es imposible un gobierno del mundo basado en el engaño del cambio climático, el uso de energías alternativas a los hidrocarburos e inmigración incontrolada. Eso ha fracasado estrepitosamente. Ahí está la Naciones Unidas que certifica su muerte. EE.UU. en pocos meses ha terminado con siete guerras, mientras la ONU miraba para otro lado. La ONU ya no es una utopía falsa, sino una organización mundial para proteger el mal. Es cierto que la guerra de Ucrania no ha terminado. Pero Trump hizo la autocrítica: creyó a Putin. Se equivocó. Es la hora de rectificar. ¿Rectificará la Unión Europea? ¿Seguirá manteniendo el bloqueo económico a Rusia, mientras compra su petróleo de modo oscuro? ¿Hará alguna autocrítica el "gobierno" de la UE sobre su ayuda hipócrita a Ucrania?…

En fin, Donald Trump no ha dinamitado la Naciones Unidas, y por extensión la Unión Europea, sino que les ha dado una oportunidad, o mejor, las mediaciones necesarias para su transformación. Ha abierto quizá el único camino para salir de la oscuridad: la Política frente a la violencia y la revolución. O democracia o barbarie socialista.