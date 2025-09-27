Los datos que revientan a MJ Montero como candidata a la Junta de Andalucía

Ha comenzado el curso político y, con él, se intensifican las trolas políticas, especialmente en el bando que vive de ellas desde que existe: la izquierda. Un curso político que está 'embarazado' de unas elecciones autonómicas en Andalucía, vamos que va a dar a luz un nuevo mandato en la Junta.

El PSOE que sobrevive con respiración asistida a nivel nacional ante sus crecientes casos de corrupción, sus políticas migratorias, sus alianzas y dependencias/secuestro por parte del proterrorismo y el independentismo golpista y su gestión económica basada en la paguita y la subvención, derivadas en una galopante inflación, ha decidido abandonarse a sí mismo en Andalucía en manos de MJ Montero, 'Sobaquillo Veloz', la candidata socialista a presidir la Junta con peor valoración personal y con la más baja expectativa de voto en la historia del partido a nivel andaluz.

Y eso que todavía el PP, siempre sobreconfiado y lento de reacción, no ha comenzado a explotar las cifras y datos que desnudan a una 'Chiqui-ministra' que queda a la altura del betún al repasar su balance numérico al frente de las consejerías de Salud y Hacienda en su etapa de consejera.

Hoy, el PSOE sigue perseverando en la táctica de tratar al ciudadano andaluz como profundamente imbécil, profundizando en la crítica a la gestión sanitaria, en los déficits de servicios en este sentido y en un imaginario riesgo de privatización que nunca llega. Déficit en la gestión es uno de los términos que se han utilizado y que, claro, donde hay periodismo libre y con ansias de verdad, obliga a contrastar qué ocurría cuando la que tomaba decisiones en nombre del PSOE en la Junta era la que hoy quiere ser candidata, con respecto a lo que ocurre ahora.

Lo primero que ocurre es que la sanidad andaluza ha mejorado, en seis años y pico, en el cien por cien de los parámetros medibles y medidos de la sanidad, desde sueldos de sanitarios y especialmente médicos hasta pago por las horas de guardia, retribución de las tardes de los médicos, número de puntos de atención sanitaria al ciudadano, inversión en infraestructuras, ratio de nuevos centros de salud y habitantes al año, número de sanitarios a disposición de la ciudadanía y así podríamos seguir, repito, hasta el cien por cien de esos parámetros.

Pero me voy a centrar en dos datos que dejan a 'Sobaquillo', ya digo, a la altura de su catadura moral. El primero es el presupuesto de la Consejería de Salud, que en este momento sobrepasa los 15.000 millones de euros y que el PSOE, en 2018, dejó en alrededor de 10.000 y sin ejecutar de manera íntegra. Esto quiere decir que en seis años y medio, el presupuesto de la Junta de Andalucía en materia de salud pública (absténganse los troleros zurdos de intentar 'colar' la rueda de molino de la privada, porque estamos hablando sólo de pública) se ha multiplicado por un tercio más, ha crecido en aproximadamente un 33%. Como apunte complementario, diré que en esos seis años camino de siete, nunca el ejecutivo de Juanma Moreno ha aprobado ni ejecutado un presupuesto sanitario que sea inferior al del año anterior: siete ejercicios con inversión mayor a la de la anualidad anterior, siete ejercicios de crecimiento continuado.

Pero el dato se complica para 'Chiqui' cuando nos retrotraemos a lo que ocurría cuando la que gobernaba y tomaba decisiones era ella. Pues bien, hay que decir que ese presupuesto tocó fondo precisamente en ese año 2014, con algo más de 7.000 millones, menos de la mitad que ahora, cuando la consejera que administraba los presupuestos era ella misma desde el área de Hacienda, mientras que el segundo presupuesto más bajo de los últimos años fue el año anterior, con ella instalada en la Consejería de Salud. En todo ese tiempo de 'mal gobiernos' socialistas y 'tercermundismo sanitario', con camas en los pasillos y hospitales que ponían su primera piedra y pasada una década ni se acercaban a estar finalizados, el presupuesto de Salud no pasó de los 10.000 millones de euros.

Pero si la inversión global deja a nuestra 'Chiqui-protagonista' como el mítico 'Cagancho en Almagro', veamos qué ha ocurrido y ocurre con el gasto sanitario por habitante y año: desde que el PP gobierna la Junta de Andalucía, dicho parámetro ha pasado de los poco más de 1.000 euros anuales a los actuales 1.765 de este 2025: un crecimiento de unos 765 euros por año y ciudadano, porcentualmente que sobrepasa el 40%. Además, al igual que en el dato anterior, en estos siete años de gobiernos populares, no ha habido ni una sola anualidad en la que ese gasto medio por habitante sea menor que el del año anterior: de nuevo siete años de subidas continuadas.

¿Y qué ocurría, entonces, con los gobiernos socialistas y especialmente con los que tenían en su seno a doña 'Sobaquillo'? Veamos: en la última anualidad socialista, el gasto medio por persona y año en materia de salud pública en Andalucía quedó en esos 1.000 euros y entre los años 2007 y 2018 sólo superó esa cifra en cinco de esos doce años.

¿Y cuál fue el año de menor inversión, en el que ésta apenas bajó de los 900? ¡Bingo! El mencionado año 2014, siendo la 'repartidora' de los dineros presupuestarios desde la Consejería de Hacienda nuestra simpar MJ, que en los años anteriores era consejera de Salud y tampoco superó los 1.000 anuales por habitante.

Y dicho todo esto, además de muchos otros datos que podríamos dar sobre la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Hacienda, uno se pregunta cuál es la brillante mente en la que ha anidado la idea de que esta 'joven' es la que más posibilidades tiene, en las filas socialistas, de plantar cara al PP en Andalucía. O quizás es que Pedro I El Falso – Pedro Chapote ha tirado la toalla definitivamente en Andalucía. Si no pasa nada, aproximadamente en marzo lo sabremos.