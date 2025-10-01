¿La derecha contra los 'boomers'?

En la derecha española existe vida inteligente, sin duda; el problema es que, a veces, no se nota demasiado. Yo no sé, en medio de toda esa constelación de instituciones académicas, fundaciones, intelectuales orgánicos, medios afines, think tanks, activistas a jornada completa y demás alumbradores más o menos profesionales de relatos, a quién se le habrá ocurrido la genialidad de montar justo ahora una campañita de agitación y propaganda contra los boomers. Así, de un tiempo a esta parte, uno echa un vistazo a los periódicos adscritos al entorno de la derecha – o escucha alguna tertulia alineada con el campo conservador – e, invariablemente, irrumpe ante él algún cráneo privilegiado para explicarle, presa siempre de gran escándalo moral, que los boomers poseen muchas más viviendas en propiedad que los veinteañeros.

Vaya por Dios. A dónde vamos a parar. Porque lo normal y lógico, ya se sabe, hubiese sido lo contrario; esto es, que los de setenta para arriba acumularan entradas de conciertos de rock en la mesa camilla de su sala de estar, y que sus nietos coleccionasen escrituras notariales de propiedad sobre inmuebles de la calle Serrano, en Madrid. Luego, y sin solución de continuidad, te sueles topar con algún otro superdotado, el clásico incapaz de entender que, cuantos más inmigrantes haya cobrando cuatro perras gordas, mayor resultará la diferencia entre el importe de las pensiones medias y los salarios medios.

Ya he dicho ahí arriba que no sé quién será el tonto con balcones a la calle al que se le habrá ocurrido promover esa bobada, lo de la boomerfobia. Pero, desde luego, tiene que tratarse de alguien lo suficientemente limitado como para no haberse parado a pensar ni un segundo de dónde salen los votantes del Partido Popular. ¿O acaso esos genios anónimos barruntan que los sufragios a la derecha de toda la vida vienen de comunidades de youtubers imberbes que fantasean con retornar a aquel estado de naturaleza que describió Hobbes en El Leviatán? Si hay un adulto en la sala, quizá debería aconsejarles que dejen de trabajar gratis para el PSOE.