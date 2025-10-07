A los perroflautas les toca facturar

El 7 de octubre de 2023, cientos de terroristas palestinos entraron en Israel, asesinaron a 1.200 personas y secuestraron a 240 más, 48 de las cuales permanecen con vida en las cámaras de tortura de Gaza. Los terroristas asesinaron a familias enteras, desventraron a las mujeres judías que estaban embarazadas, violaron salvajemente a las jóvenes que encontraron a su paso y se llevaron los cuerpos a la Franja, para celebrar con el pueblo la masacre que habían perpetrado. La mayoría de las víctimas eran jóvenes que asistían a un festival de música en el sur de Israel. En respuesta a esta operación de exterminio de inocentes, la ministra de juventud (precisamente) de España, Sira Rego, aventó en las redes sociales un mensaje que comenzaba así:

#Palestina tiene derecho a resistir tras décadas de ocupación, apartheid y exilio.

La ministra de Sánchez justificó la peor masacre terrorista de la historia reciente reivindicando el derecho de los asesinos a decapitar judíos porque, en última instancia, ellos se lo han buscado.

No consta ningún mensaje de compasión de los izquierdistas españoles por el asesinato atroz de más de mil israelíes inocentes o de condolencia a las familias de los muertos y secuestrados por los terroristas de Hamás. Su compasión solo tiene como destino a la población civil de Gaza, víctima de una guerra en la que los terroristas que controlan la Franja la están utilizando como carne de cañón.

No hay que extrañarse de esta hemiplejía moral. El obispo Setién, cuya puta memoria maldecimos ahora que está en el infierno, lo explicó muy bien cuando dijo que "un padre no quiere por igual a todos sus hijos", en respuesta a la pregunta de por qué en su diócesis no se celebraban funerales por las víctimas inocentes de la banda terrorista ETA y, en cambio, sus curas y él mismo no tenían problema en celebrar misas por los asesinos, cuando saltaban por los aires al equivocarse de cable colocando una bomba o la espichaban de muerte natural.

A los izquierdistas les dan igual los terroristas vascos o palestinos, a condición de que maten muchos inocentes de la población señalada, sean españoles en el País Vasco o judíos en Israel. Pero a estas alturas no nos vamos a ofender por eso. Constatamos, simplemente, la inmundicia con la que carburan esos cerebros radicalizados y procuramos evitar su mero contacto, por una cuestión de higiene personal.

La degradación de los medios (todos los públicos y la mayoría de los privados), tras 7 años de sanchismo, ha llegado al extremo de dar espacio de lunes a viernes a los participantes más señeros de la flotilla pro-Hamás, para que expliquen que las chicas judías menos agraciadas capturadas por Hamás solo se quejaban, en realidad, de que los terroristas no las violaron a fondo como cabía esperar.

¿Qué se puede hacer con gente así? Absolutamente nada, salvo esperar a que el sanchismo realmente existente organice una nueva operación de propaganda cuando el "free palestine" vaya perdiendo fuelle, a ver qué nuevos cretinos se incorporan a la parrilla para que la audiencia de la televisión gubernamental, que no deja de crecer, se entere bien de a quién tiene que odiar. Y los de la flotilla, a Masterchef, a facturar cocinando recetas árabes con una kefiya raída al cuello. Y usted y yo, a pagar.