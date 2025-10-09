Resistencia al antisemitismo o muerte

Las lágrimas de Merz por los judíos son sinceras. Merz no solo se avergüenza de la ola de antisemitismo como canciller de Alemania sino como miembro de esa generación de la posguerra que prometió nunca más (nie wieder). El lamento de Merz levanta acta de la tragedia de Europa. Las nubes negras del antisemitismo presagian lo peor. Las oleadas antisemitas, durante las dos últimas décadas, en toda Europa y España vuelven a darle la razón a José Jiménez Lozano: "El Holocausto parece haber dejado intacto todo el antiguo humus antisemita en toda Europa, y también el de nuestra antijudería española, que realmente nunca se ha exorcizado", porque se ha culpado a la Inquisición de todos los males para decir que no es asunto nuestro. Pero lo es, ya lo creo que lo es, porque eso de cargarle el muerto a la Inquisición a la altura de esta película, y a la luz de cientos de estudios que dicen lo contrario, solo se lo creen los necios. Y los criminales.

La inteligencia española, las élites culturales de nuestro país, fueron hace tiempo deslegitimadas por el sentido común y la genuina historia. La Historia con mayúscula. La Inquisición española no fue peor que las de otros lugares de Europa. Sí, hoy el antisemitismo español no es de masas populares, como en el pasado, sino que es más propio de élites socioculturales que tratan de imponerlo a través de mil mecanismos: sindicatos, partidos, universidades, medios de comunicación. Pero la tragedia, independientemente de cuáles sean sus orígenes, está a la vista de todos: la persecución de los judíos en España y toda Europa, millones de muertos en el Holocausto, no sé cuántas guerras contra Israel, el cruel pogromo del 7 de octubre de hace dos años, etcétera, no habrían conseguido hacer mella en el humus antisemita de nuestro tiempo. Al contrario, el holocausto del 7-O de 2023 ha traído más antisemitismo. Es, sin duda alguna, esta nueva oleada antisemita de Europa, liderada en España por Sánchez y su gobierno, un gravísimo peligro para el Estado de Israel y el mundo entero.

Y, sin embargo, Israel y todo el pueblo judío cuenta hoy con dos aliados poderosos, más poderosos de lo que nadie pudiera haber sospechado hace cuatro décadas, a saber, los árabes y EEUU. Son pocos los países árabes, quizá ninguno que hable de liquidar Israel. Eso ya es imposible. Israel resiste. Y gana. Vive, sí, pendiente de su supervivencia, pero resistirá y, lo que es más importante, ha enseñado al resto de la civilización occidental que el embate antisemita nos afecta a todos. La tragedia no es solo de Israel sino de toda Europa. ¡Cómo no va a llorar Merz! Aquí, en España, algunos llevan, llevamos, llorando siglos, pero, ahora, más que llorar lo que necesitamos es gritar y combatir el antisemitismo, o sea el sanchismo. Y, por otro lado, cómo no reconocer y aplaudir el plan de paz auspiciado tanto por EEUU como por los propios países árabes. Donald Trump ha traído algo más que una señal de esperanza. Su plan está ya funcionando. Gracias a la habilidad negociadora de Donald Trump por primera vez en la historia del Estado de Israel, desde que se fundara en 1948, se están dando las condiciones reales para alcanzar una paz duradera. La diplomacia de EEUU ha urdido una auténtica trama política con todos los países árabes que han dejado sin salida a Hamás: o trato o desaparición física de todos sus líderes.

En fin, hagamos votos para que el plan de paz de Trump y la colaboración de los países árabes con Israel dejen en una terrible tormenta lo que pudiera convertirse en un devastador tsunami político: el antisemitismo.