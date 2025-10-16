Esta es la escoria que apoyan los presuntos amigos de Palestina

Desde el 7 de octubre de 2023 he dicho en bastantes ocasiones que el principal beneficiado de que se acabe para siempre con Hamás no es el pueblo israelí, es el palestino. Ya sé que eso de autocitarse es un tanto arrogante, pero en este caso me van a permitir la inmodestia de hacerlo, porque la verdad es que somos muy pocos los que recordamos esta verdad indiscutible: es cierto que Israel ha sufrido muchísimo por culpa de esa banda de criminales islamistas, pero los que llevan 18 años bajo sus botas son los gazatíes, lo que han visto a una o dos generaciones educadas en el odio son los que están en la Franja, los que tenían la posibilidad de vivir en un enclave privilegiado pero viven en la miseria porque todo se supedita a los fines criminales de los terroristas son, sí, los dos millones de palestinos de Gaza.

Ya sé que la mayoría de esos palestinos apoyaba a Hamás incluso después del 7 de octubre, no se crean que me hago muchas ilusiones sobre la bondad natural de esa gente que algunos quieren presentarnos como un conjunto de bondadosos seres de luz. Pero aunque algún día tendremos que abordar ese tema, hoy de lo que quiero hablarles es de aquellos que se supone que están muy preocupados por el pueblo palestino, pero mientras tanto le han dado toda la cobertura política posible a los que lo sojuzgan.

El 7 de octubre Hamás nos mostró muy a las claras lo que es: la banda criminal más cruel y despreciable del planeta. No son sólo asesinos, son violadores, torturadores, criminales psicópatas capaces de actos que le pondrían los pelos de punta a muchos asesinos en serie. A pesar de ello, Occidente decidió olvidarlo y lo hizo con una rapidez inusitada: el culpable ya era Israel mientras los rehenes seguían siendo torturados en las mazmorras de Gaza y, mientras las mujeres seguían siendo abusadas durante su secuestro, aquí nos entregábamos a una orgía de antisemitismo, negándole a Israel el derecho a defenderse y a eliminar –sí, eliminar– la amenaza que supone tener a gentuza así al otro lado de tu frontera.

Por suerte o por desgracia, más bien lo segundo, Hamás tiene muy poco pudor en mostrarse realmente como es y lo ha hecho de nuevo sólo unas horas después de, en teoría, aceptar el plan de paz. Y lo ha hecho matando palestinos en las calles, es decir, contra aquellos que, en teoría, eran defendidos por esos presuntos amigos de Palestina que tanto aspaviento hacían hasta hace nada y tan callados están ahora: la mayor parte de la prensa mundial y española, las flotillas basurilla, Sánchez, Albares, Sumar, Podemos y todos esos furibundos antisemitas que quieren darle un Estado a Hamás.

Si durante toda su repugnante historia algo se le ha dado a Hamás mejor que matar israelíes ha sido matar palestinos, así llegaron a controlar Gaza en 2007: exterminando a los miembros de la Fatah en la Franja; y así se han mantenido como el poder absoluto desde entonces: acabando de la forma más rápida, expeditiva y cruel con cualquier atisbo de disidencia.

Pero eso le ha dado igual a esa progresía mediática y esos políticos antisemitas de Europa y América, que decían apoyar al pueblo palestino pero en realidad apoyaban a Hamás. El problema, para ellos y para los supuestamente apoyados, es que para lo único que Hamás, los periodistas de izquierdas, Podemos o Pedro Sánchez quieren a los palestinos es para ser carne de cañón y hacer campañas políticas sobre sus cadáveres.

Y si les cuesta creerme miren qué disgusto tenían el día que se anunció el plan de paz… y parecía que se les acababa el chollo político del falso genocidio.